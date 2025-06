"La historia ya está escrita": la sentida despedida de Gastón Semiglia de Nacional con palabras de agradecimiento

“Gracias NACIONAL por darme los dos mejores años de mi carrera, di lo mejor de mí todo el tiempo y me llevo los mejores momentos”, comentó en su Instagram.

20241201 Gastón Semiglia Nacional campeón Liga Sudamericana de Básquetbol. Foto: FIBA Gastón Semiglia Foto: FIBA

“¡Gracias a todos mis compañeros por hacerme mejor, y por darme las mayores alegrías, sin ustedes nada, con ustedes todo!”, agregó. “¡Gracias a la hinchada que siempre confió en mí, siempre me dieron ese aliento hasta cuando las cosas no salían, nunca me voy a olvidar de ustedes!”.