Muere a los 81 el icónico cantautor argentino Piero

El cantautor italo-argentino Piero de Benedictis, icónico representante de la música popular y de protesta de los años 70, falleció a los 81 años de edad, según informó la cuenta oficial del artista en Instagram.

El intérprete de canciones tan reconocidas en Latinoamérica como "Mi viejo", "Llegando, llegaste", "De vez en cuando viene bien dormir", "Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Los americanos" había tenido complicaciones de salud durante los últimos años, particularmente una afección respiratoria en septiembre de 2023 durante una visita a Ecuador.

Piero nació en Italia, en 1945, pero creció en Argentina, donde estudió en el seminario durante unos años, antes de que llegara el éxito en su carrera musical con el éxito de "Mi Viejo" en 1968.

Tuvo que irse de Argentina durante la época del régimen militar, emigrando a España y luego a Colombia durante la década de los años 80.

Auge de la canción protesta

Getty Images Piero recibió el reconocimiento a toda una vida de los Grammy Latinos en 2016.

La carrera de Piero estuvo íntimamente relacionada con la de otros grandes de la canción protesta de los años 70, incluyendo a Mercedes Sosa. Piero compuso el que se convertiría en uno de los himnos de Sosa "Soy pan, soy paz, soy más", popular en el fervor de la caída del régimen militar argentino en 1983.

La popularidad de Piero en muchos países de la región se dio gracias al disco infantil "Sinfonía inconclusa en la mar", de 1976, en las que interpretó muchas canciones populares y con las que han crecido varias generaciones.

Durante los últimos años, Piero se mantuvo activo haciendo giras y llevando sus canciones al teatro.

En 2018 hizo una serie de presentaciones sinfónicas de "Sinfonía inconclusa de la mar" y su música se usó recientemente en un desfile de Yves Saint Laurent.

FUENTE: BBC