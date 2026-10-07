Premian con el Nobel de Química a dos investigadores que revolucionaron la fabricación de medicamentos, fragancias y nuevos materiales
El jurado señaló que sus descubrimientos contribuyeron a resolver "uno de los mayores misterios de la química".
7 de octubre de 2026 7:26 hs
Premio Nobel
El Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles a los científicos Henri Kagan y Kenso Soai "por el descubrimiento de efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica", según anunció la Real Academia Sueca.
El jurado señaló que sus descubrimientos contribuyeron a resolver "uno de los mayores misterios de la química": cómo se puede crear la homochiralidad, la propiedad por la cual todos los seres vivos utilizan un solo tipo de orientación espacial para construir sus moléculas esenciales.
Los dos investigadores se repartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a US$1,192 millones.
En la edición de 2025, el galardón fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas.
Los premios de esta semana continuarán el jueves con el de Literatura y con el de la Paz el viernes, mientras que el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el próximo lunes.
Más información en breve.
Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.