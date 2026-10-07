Premian con el Nobel de Química a dos investigadores que revolucionaron la fabricación de medicamentos, fragancias y nuevos materiales

El Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles a los científicos Henri Kagan y Kenso Soai "por el descubrimiento de efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica", según anunció la Real Academia Sueca.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El jurado señaló que sus descubrimientos contribuyeron a resolver "uno de los mayores misterios de la química": cómo se puede crear la homochiralidad, la propiedad por la cual todos los seres vivos utilizan un solo tipo de orientación espacial para construir sus moléculas esenciales.

Los dos investigadores se repartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a US$1,192 millones.