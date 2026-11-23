Alejandro Curcio eligió una pregunta para dar comienzo a una historia que, según contó, empezó a tomar forma durante un viaje a Japón: ¿qué había aprendido realmente a lo largo de su vida y qué de todo ese recorrido valía la pena transmitir? La respuesta terminó convirtiéndose en CEO de tu vida, su nuevo libro, que presentó el pasado martes en Carrasco Yacht North Shore.

La obra reúne 51 reglas que recorren experiencias, aprendizajes y reflexiones acumuladas durante décadas de trayectoria empresarial y personal. Editado por Penguin Random House, bajo el sello Grijalbo, y con prólogo del médico y conferencista español Mario Alonso Puig, el libro propone trasladar algunas herramientas del liderazgo al ámbito más cotidiano: la propia vida .

Durante la presentación, Curcio repasó distintos momentos de su recorrido y reconoció que su llegada a la dirección de Ayax, representante de Toyota y Suzuki en Uruguay, ocurrió cuando tenía apenas 25 años . No se sentía necesariamente preparado para asumir esa responsabilidad, pero entendió que debía aprender sobre la marcha. "Tenía que estar preparado. Escuchar, aprender, callar cuando era necesario y, cuando llegara el momento, hacerme cargo", recordó.

Con el tiempo llegaron los logros y el reconocimiento, pero también situaciones que pusieron a prueba su capacidad para tomar decisiones y volver a empezar. Entre ellas mencionó la situación crítica que atravesó la empresa durante la crisis de 2002 y 2003, su divorcio y problemas de salud. También habló de negocios que cerraron, nuevos emprendimientos y errores que terminaron formando parte de su aprendizaje.

"Uno cree que aprende cuando tiene éxito, cuando todo funciona. Pero, en realidad, generalmente aprendemos cuando la vida nos pone contra las cuerdas", reflexionó ante los invitados. Para el empresario, fueron precisamente esos momentos los que contribuyeron a moldear su carácter y su manera de entender el liderazgo.

Un viaje que cambió la perspectiva

Uno de los episodios que dio origen al libro ocurrió en 2023, cuando viajó a Japón junto a su hijo Lucca para participar en un encuentro organizado por Toyota, que convocó a referentes empresariales y nuevas generaciones de familias vinculadas a los negocios.

La experiencia tuvo para Curcio un significado diferente al de sus anteriores visitas al país. Por primera vez, además de participar como empresario, lo hacía desde su lugar de padre, mientras observaba a su hijo comenzar a acercarse a un universo que había ocupado buena parte de su propia vida.

"Entendía algo muy obvio, pero que nunca antes había sentido de esa manera: todo lo que uno construye algún día va a seguir sin uno", contó.

Poco después, durante una caminata junto a un río, encontró un momento de tranquilidad que lo llevó a preguntarse qué quedaba de todas aquellas experiencias. Ya no se trataba de contabilizar empresas, patrimonio o reconocimientos, sino de identificar los aprendizajes que realmente tenían valor.

Esa reflexión también lo llevó a revisar su idea de legado. Durante mucho tiempo, explicó, creyó que consistía principalmente en construir un patrimonio. Sin embargo, hoy entiende que lo más importante es transmitir valores y principios, sin condicionar las decisiones de las próximas generaciones.

"Honrar un legado no significa copiarlo. Significa tomar lo que sirve, soltar lo que ya no aplica y tener la libertad de vivir el próximo capítulo", sostuvo al referirse a sus hijos.

Las reglas para conducir la propia vida

El título del libro parte de una comparación con el mundo empresarial. Curcio plantea que las personas no administran únicamente negocios o proyectos, sino también su tiempo, sus emociones, su cuerpo, sus relaciones, sus responsabilidades y sus decisiones. Ser CEO de la propia vida supone, desde esa perspectiva, asumir un papel activo sobre esos aspectos.

La cultura japonesa atraviesa buena parte de las reflexiones. Después de décadas de viajes y contacto con ese país, el empresario incorporó conceptos vinculados con el propósito, la armonía, el respeto y la mejora continua. Entre ellos aparecen el ikigai y el kaizen, que invitan, respectivamente, a encontrar un sentido en lo que se hace y a avanzar a través de pequeños cambios sostenidos.

Las 51 reglas no buscan funcionar como un manual de instrucciones ni como fórmulas universales. Según explicó, surgieron de distintas situaciones: algunas de crisis y fracasos, otras de experiencias exitosas, viajes, encuentros y conversaciones con personas que dejaron una enseñanza.

El libro está organizado en cinco bloques y propone una lectura breve y práctica. Cada regla comienza con una historia, continúa con una reflexión y plantea una idea para trasladar a la vida cotidiana. El objetivo es que el lector pueda avanzar de principio a fin o detenerse en una enseñanza por día.

En ese sentido, Curcio hizo especial hincapié en la diferencia entre comprender una idea y llevarla a la práctica. "Con entender no alcanza. La transformación comienza cuando lo que sabemos lo llevamos a la práctica", afirmó. También señaló que las pequeñas decisiones cotidianas, sostenidas en el tiempo, pueden modificar el rumbo de una persona.

La pregunta que queda después de leer

Hacia el cierre de su presentación, el empresario explicó qué espera que suceda cuando alguien termine el libro. Más que recibir elogios por la obra o incorporar una nueva teoría sobre liderazgo, le interesa que la lectura provoque una revisión personal.

¿Qué decisiones se están postergando? ¿Qué relaciones se están descuidando? ¿La vida que se está construyendo está alineada con los valores propios? Fueron algunas de las preguntas que propuso como punto de partida.

Para Curcio, asumir la dirección de la propia vida no significa tener el control de todo lo que sucede. Las circunstancias pueden cambiar los planes, presentar dificultades o abrir oportunidades inesperadas. La diferencia está en conservar la capacidad de elegir cómo responder, qué valores defender y qué personas acompañan el camino.

"La vida no es solo aquello que conseguimos. La vida también es quién elegimos o decidimos ser mientras intentamos conseguirlo", concluyó.