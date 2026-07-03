Así es Brits Village Jardín, el nuevo proyecto residencial que transforma una de las zonas de mayor crecimiento de Montevideo

Con una inversión cercana a los US$ 25 millones y el 70% de sus unidades ya comercializadas , quedó inaugurado Brits Village Jardín, un complejo residencial desarrollado por el Estudio Luis E. Lecueder que busca combinar arquitectura, naturaleza y calidad de vida en una de las zonas de mayor crecimiento de Montevideo.

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Ubicado en José F. Arias esquina Juan Pedro Berange , el proyecto está conformado por 83 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorio s, distribuidos en siete bloques de cuatro pisos organizados alrededor de un gran jardín central de más de 900 metros cuadrados.

Durante la inauguración, el empresario Carlos Lecueder , director del estudio desarrollador, destacó que el proyecto fue concebido para ofrecer algo más que vivienda: una experiencia de convivencia y bienestar.

“Brits es un conjunto de siete bloques de cuatro pisos cada uno, con una gran plaza central verde que será la delicia de la vista de las unidades” , señaló.

El diseño incorpora fachadas de madera y una propuesta paisajística que busca generar calidez y conexión con la naturaleza. Además, el complejo cuenta con una amplia oferta de amenities, entre los que se destacan:

Piscina interior y exterior.

Gimnasio.

Sauna y spa.

Sala gourmet.

Espacios de yoga y pilates.

Cowork.

Playroom y áreas para fiestas infantiles.

Parrilleros al aire libre.

Para Lecueder, estos espacios complementan la vivienda y responden a las nuevas formas de habitar. “Es un lugar para crecer con la familia”, resumió.

Una zona que se transforma

El empresario también remarcó el fuerte crecimiento de la zona en los últimos años, impulsado por el desarrollo de oficinas, centros educativos y servicios.

“Se está generando una especie de microclima de desarrollo tremendo”, afirmó.

En ese entorno conviven hoy el LATU, el shopping Portones, la Universidad de Montevideo, el Anglo, el Uruguayan American School y nuevos edificios corporativos y comerciales, consolidando el corredor como uno de los polos urbanos más dinámicos de la capital.

Sustentabilidad y diseño

La sustentabilidad fue otro de los ejes del emprendimiento. El complejo incorpora:

Equipos de aire acondicionado inverter.

Paneles solares para regular la temperatura del agua de las piscinas.

Sistemas de ahorro hídrico y griferías de bajo consumo.

Soluciones constructivas orientadas a reducir el impacto ambiental.

La obra fue realizada por la constructora Ceaosa, mientras que la arquitectura estuvo a cargo de Pablo Roquero y Fabrizio Devoto.

“Familia”, la palabra que define el proyecto

Consultado sobre cómo resumiría el espíritu de Brits Village Jardín en una sola palabra, Lecueder eligió “familia”.

“Este proyecto lo desarrollaron mis hijos, así que para mí tiene un valor personal enorme. Pero además, es un lugar donde las familias pueden convivir con seguridad, dejar a los niños jugar en el jardín central y disfrutar de los espacios comunes sin necesidad de salir del complejo”, expresó.

Con esta inauguración, Brits Village Jardín se posiciona como una propuesta residencial que apuesta por integrar arquitectura, naturaleza y comunidad, en línea con las nuevas demandas del mercado inmobiliario uruguayo.

Los interesados en visitar las unidades pueden coordinar una visita a través del mail [email protected] o del celular 092 793 535.