Cómo es el nuevo celular de Samsung que llegó a Uruguay con funciones de inteligencia artificial, mejoras en su cámara y beneficios de lanzamiento

Samsung Electronics anuncia la llegada a Uruguay del Galaxy S26 FE , el nuevo integrante de la familia Galaxy S26, que combina funciones avanzadas de cámara, las más recientes experiencias de Galaxy AI y un diseño delgado y ligero pensado para acompañar diferentes momentos del día.

Su lanzamiento en el país llega además con beneficios especiales de introducción. Los usuarios podrán disfrutar de 6 meses sin costo de Google AI Pro y obtener hasta 15% de descuento en la compra de un Galaxy Watch9 , ampliando así la experiencia conectada entre smartphone y wearable.

Quienes adquieran el Galaxy S26 FE a través de su operador de preferencia podrán sumar a estos beneficios el programa Eco Canje de Samsung , que permite entregar un smartphone usado como parte de pago para la compra del nuevo dispositivo. De esta manera, los usuarios tienen una alternativa adicional para renovar su equipo y acceder a la nueva generación Galaxy.

Galaxy S26 FE es el primer modelo de la serie Galaxy S26 en llegar con One UI 9 , incorporando experiencias de Galaxy AI más conscientes del contexto y orientadas a simplificar tareas cotidianas.

Entre ellas se encuentra Now Brief, que ofrece información personalizada mediante tarjetas que pueden incluir datos como clima y bienestar; mientras Now Nudge brinda sugerencias relevantes según el contexto para facilitar determinadas acciones a lo largo del día.

También incorpora Marcar para buscar con Google, que permite identificar varios elementos presentes en una misma imagen, facilitando la búsqueda de productos, lugares u objetos.

Además, la promoción de lanzamiento incluye una prueba gratuita de 6 meses de Google AI Pro, que amplía el acceso a capacidades de inteligencia artificial y ofrece 5 TB de almacenamiento en la nube para usuarios elegibles.

Más herramientas para capturar y crear

La cámara es otro de los puntos destacados del Galaxy S26 FE. El smartphone incorpora un sistema trasero triple encabezado por una cámara principal de 50 MP, junto con ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x, además de una cámara frontal de 12 MP.

Entre sus herramientas se encuentra My FanCam, que puede seguir automáticamente a una persona seleccionada y mantenerla centrada mientras se mueve, reduciendo el trabajo de edición posterior al grabar conciertos, eventos o escenas dinámicas. Super Steady con Horizontal Lock, por su parte, ayuda a obtener videos más estables y nivelados cuando el usuario está en movimiento.

Para situaciones con poca luz, Nightography ayuda a conservar mayor claridad y detalle, mientras Photo Assist permite realizar ajustes mediante instrucciones en lenguaje natural. Con Gemini Omni, los usuarios también pueden crear y editar clips a partir de las fotografías y videos almacenados en su Galería.

Rendimiento para acompañar todo el día

Galaxy S26 FE integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, diseñada para ofrecer una experiencia fluida al consumir contenidos, jugar, navegar o trabajar.

El dispositivo incorpora una batería de 4.900 mAh y admite carga por cable de hasta 45 W, además de contar con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad, extendiendo la vida útil de la experiencia de software.

Disponibilidad y beneficios en Uruguay

Como parte de la promoción de introducción, los usuarios podrán acceder a:

6 meses sin costo de Google AI Pro , para usuarios elegibles con 5 TB de almacenamiento.

, para usuarios elegibles con 5 TB de almacenamiento. Eco Canje al comprar el Galaxy S26 FE a través de su operador de preferencia, entregando un smartphone usado como parte de pago.

Aplican términos y condiciones. La disponibilidad y condiciones de las promociones pueden variar según el canal de venta y operador.