Scanntech presentó Scann Red , una nueva plataforma desarrollada con el apoyo de Mastercard que tiene el objetivo de simplificar de forma digital las operaciones entre comercios minoristas, distribuidores e industrias , a través de herramientas de pago, financiación, seguridad y gestión de pedidos.

“Scann Red busca facilitar el relacionamiento entre el comercio minorista y sus proveedores , haciendo que los pedidos sean más inteligentes y optimizando los tiempos de gestión. Vivimos este proyecto como un gran desafío y, al mismo tiempo, como una oportunidad. Apostamos a esta alianza con la finalidad de impulsar las ventas, facilitar la operación de los distribuidores y optimizar costos ”, señaló Diego Slinger, gerente general de Procobro by Scanntech.

En ese sentido, Slinger explicó que la plataforma apunta a resolver dificultades cotidianas de ambos lados de la cadena comercial: “Básicamente, lo que viene a hacer es optimizar tanto la visión minorista como la de las empresas de consumo masivo y los distribuidores, porque resuelve cuestiones vinculadas a los tiempos, la logística y la gestión del dinero".

El funcionamiento contempla distintas modalidades para realizar los pedidos. Por un lado, el distribuidor puede sugerir una compra a partir de la información que Scanntech tiene sobre el comercio, para que el minorista la revise y la modifique. También puede ingresar directamente a la plataforma, consultar el catálogo de productos y armar su propio pedido, de manera similar a un marketplace.

Una vez recibido el pedido, el distribuidor puede aceptarlo y despacharlo. Luego de entregar la mercadería, recibe el pago a través de medios electrónicos. De esta manera, la solución digitaliza el proceso de compra, entrega y cobro, reduciendo tareas y tiempos de gestión.

A través de Scann Red, los comerciantes podrán acceder a crédito en condiciones preferenciales para comprar mercadería, realizar pedidos a sus distribuidores durante las 24 horas del día y recibir recomendaciones sobre qué productos incorporar y en qué cantidades, en función de las necesidades de su negocio.

Estas sugerencias se apoyan en la información de Scanntech sobre el comportamiento de los puntos de venta, lo que permite identificar oportunidades, anticipar posibles quiebres de stock y mejorar la disponibilidad de productos.

Para los distribuidores e industrias, la solución ofrece una alternativa más segura y eficiente para cobrar, reduciendo los riesgos asociados al manejo de dinero durante el reparto. Además, contar con un catálogo en línea de sus productos y la posibilidad de recibir pedidos en cualquier momento permitirá ampliar las oportunidades comerciales.

La alianza con Mastercard busca impulsar la digitalización de las transacciones comerciales y ampliar el acceso a soluciones de pago y financiación para los pequeños comercios.

Para Paula Pereyra, Country Manager de Mastercard en Uruguay, el lanzamiento representa un avance en la extensión de los pagos digitales a las operaciones entre empresas. “En Uruguay, los pagos digitales ya transformaron la forma en que las personas compran y los comercios cobran; el desafío ahora es extender esa eficiencia a las operaciones entre empresas, donde todavía existen procesos más manuales y una mayor dependencia del efectivo, los cheques y las transferencias”, explicó.

“Con esta solución buscamos contribuir a cerrar esa brecha: que un comercio no solo pueda vender y cobrar mejor, sino también comprar, reponer y pagar mejor. Es una oportunidad para hacer más simple y eficiente una parte muy relevante de la economía que sucede antes de que un producto llegue al consumidor final”, agregó.

Paula Pereyra, Country Manager de Mastercard en Uruguay. Foto: Andrea Hernández

Los objetivos y las expectativas de crecimiento

En cuanto a las expectativas de la incorporación, Pereyra señaló que uno de los objetivos es conectar mejor a comercios, distribuidores e industrias y simplificar el proceso de reposición de mercadería y su pago. Para los comercios, esto puede traducirse en menos tareas manuales y un menor riesgo de quedarse sin stock; mientras que para los proveedores supone mayor trazabilidad, una cobranza más sencilla y mejor información para planificar.

“En una primera etapa, esperamos ver adopción y recurrencia en el uso de la plataforma y una reducción de las fricciones en el pedido y el pago. Pero la oportunidad no es solamente hacer más eficiente la operación existente, sino también generar nuevas oportunidades de negocio”, sostuvo.

La ejecutiva añadió que, a mediano plazo, la aspiración es contribuir a una cadena de abastecimiento más digital y conectada, que permita a los comercios reponer a tiempo y capturar más ventas, y a los proveedores atender mejor la demanda y desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

En esa línea, Pereyra destacó el potencial de los pagos digitales para transformar las operaciones comerciales. “Permiten que las transacciones sean más ágiles, seguras y trazables, pero el potencial de estas soluciones va mucho más allá de reducir el uso de efectivo. Buscamos eliminar fricciones en la operación y generar valor para los negocios, ampliando las oportunidades de venta”, expresó.

Mastercard ya ha impulsado iniciativas similares en distintos mercados, como México, Malasia, Sudáfrica, Centroamérica y el Caribe, donde se registraron incrementos en el ticket promedio y en la recurrencia de compra.

El lanzamiento de Scann Red representa un nuevo paso en la estrategia de Scanntech de ampliar su ecosistema de soluciones para el comercio minorista, integrando tecnología, información y servicios financieros para acompañar el desarrollo de los negocios y fortalecer las relaciones entre los distintos participantes de la cadena de abastecimiento.