Cuando volver a casa se convierte en imagen: mirá la pieza navideña de Aeropuertos Uruguay

Aeropuertos Uruguay vuelve a celebrar la Navidad con una pieza que pone en primer plano los reencuentros y los abrazos que marcan el regreso a casa

22 de diciembre 2025 - 5:00hs
Con la llegada de diciembre, el país entero se prepara para una de las épocas más emotivas del año. Y el Aeropuerto de Carrasco, como es tradición, vuelve a convertirse en escenario de miles de reencuentros: uruguayos que regresan para celebrar las Fiestas junto a sus familias y amigos.

En este marco, Aeropuertos Uruguay presenta una nueva edición de su ya clásico mensaje navideño, una pieza que cada año refuerza el costado más humano de su comunicación. Bajo la premisa que ha acompañado a la marca en los últimos tiempos, la campaña de este año —“Donde aterrizan los abrazos”— vuelve a poner en primer plano el valor emocional de los encuentros.

Embed - En esta época del año, somos el lugar donde aterrizan los abrazos y comienzan los reencuentros.

Para esta temporada, Aeropuertos Uruguay realizó una acción inédita al recrear sobre su emblemático techo el abrazo de reencuentro entre una madre y su hijo, una imagen que simboliza a miles de familias que se volverán a ver en estas semanas. El momento fue registrado como parte del contenido navideño y busca homenajear a quienes cruzan fronteras para volver a casa.

