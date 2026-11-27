De niño pasaba los sábados junto a su padre mientras él pintaba y su madre leía textos literarios. A los ocho años ya se animaba a dibujar a su lado, aunque en la escuela las cosas no siempre resultaban tan sencillas. Décadas después, con miles de obras realizadas y una trayectoria que lo llevó a exponer en distintas partes del mundo, Pablo Atchugarry encontró en Punta del Este el lugar para concretar uno de sus proyectos más ambiciosos: el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) .

Ese recorrido, desde sus primeros acercamientos al arte hasta la creación del museo, fue el eje de una nueva edición de MP Talks Live Sessions , el ciclo de entrevistas impulsado por MP y El Observador, que en esta oportunidad tuvo como escenario al propio MACA.

Durante la conversación, Atchugarry repasó los episodios que marcaron su vida, las decisiones que definieron su carrera y la convicción que lo acompañó desde sus comienzos: dedicarse al arte era el único camino posible .

La relación de Atchugarry con el arte comenzó mucho antes de convertirse en escultor. Sus padres, aunque desarrollaban otras actividades profesionales, tenían una fuerte inclinación artística. Su madre era maestra, escribía y pintaba, mientras que su padre trabajaba en una empresa de construcción y también se dedicaba a la pintura.

"Me acuerdo los sábados: mi madre leía textos literarios y mi padre pintaba y yo pintaba al lado de él cuando tenía ya ocho años", recordó.

Sin embargo, su paso por la escuela estuvo marcado por dificultades. Atchugarry contó que es disléxico y que, en una época en la que esa condición todavía no era reconocida, tuvo problemas para seguir el ritmo de sus compañeros. "Si no me salvó el arte, estaría ahí todavía, quién sabe", comentó entre risas.

El apoyo de sus padres fue determinante. Cuando llevaba dibujos de la escuela que se apartaban de lo convencional, su padre pedía a las maestras que no corrigieran su trabajo ni limitaran su libertad creativa. Esa confianza lo acompañó hasta que decidió abandonar sus estudios de arquitectura para dedicarse a la pintura.

La decisión no estuvo exenta de incertidumbre. Durante una visita a sus abuelos, les anunció que dejaría los estudios. Mientras su abuela recibió la noticia con preocupación, su abuelo respondió con una frase que recuerda hasta hoy: "Si él eligió, hay que apoyarlo".

De Uruguay a Europa: los primeros pasos de una carrera internacional

En 1977, con 23 años, Atchugarry viajó por primera vez a Europa. Llegó sin conocer demasiado el camino que tenía por delante, pero con la determinación de abrirse paso en el mundo artístico.

Durante los primeros años llevaba sus pinturas de un lugar a otro, buscando oportunidades para exponer y establecer contactos. En 1979 realizó su primera escultura en mármol de Carrara, en Italia, un material que terminaría convirtiéndose en una de las principales marcas de su obra.

Una fotografía que hoy integra la historia del MACA resume buena parte de aquellos comienzos. En ella se lo ve joven, de pelo largo, trasladando una escultura de mármol en un cochecito de bebé. La pieza, que pesaba alrededor de 100 kilos, había sido realizada en Carrara y debía llegar a destino en tren.

Como no tenía automóvil ni recursos para trasladarla, un amigo uruguayo, el fotógrafo y cineasta Fucho Musitelli, lo fue a buscar a la estación con el cochecito de sus nietos. Así pudo transportar la escultura, titulada Lumière, en una escena que quedó registrada para siempre.

"Esas eran historias reales y de todos los días. Con medios económicos muy reducidos, pero con gran voluntad", recordó.

Con el tiempo, la escultura fue ocupando cada vez más espacio en su vida, hasta convertirse en el centro de su actividad. Actualmente, su producción supera las 3.000 obras registradas en cuatro catálogos sistemáticos realizados en Italia.

El mármol, el tiempo y el proceso creativo

Para Atchugarry, el proceso de creación de una escultura comienza con la elección del bloque de mármol, mucho antes de utilizar las herramientas. Su material de trabajo es principalmente el mármol estatuario de Carrara, una variedad de alta calidad que, según explicó, representa apenas el 1% del material disponible en la montaña.

Su técnica consiste en retirar las capas de material hasta revelar la forma que se encuentra en el interior de la piedra. Para explicarlo, recurrió a una célebre frase atribuida a Miguel Ángel, que plantea que la escultura ya está dentro del bloque y que el trabajo del artista consiste en quitar lo que sobra.

Esa dedicación también implica un importante esfuerzo físico y, sobre todo, tiempo. Una de sus obras más monumentales, El Abrazo Cósmico, de ocho metros y medio de altura, le llevó ocho años de trabajo.

El escultor indicó que realiza personalmente sus obras, en contraste con los procesos actuales que incorporan robots y tecnología. Para él, el contacto directo con el material aporta una dimensión diferente a la creación.

"Estar de acuerdo consigo mismo durante ocho años no es poco", reflexionó sobre el desafío de sostener una idea artística a lo largo de un proceso tan extenso.

Punta del Este, el lugar elegido para dejar un legado

Aunque nació en Montevideo, Atchugarry mantiene desde hace décadas un vínculo especial con Punta del Este. Su primera exposición en la zona fue en 1975, en el Hotel San Rafael, pero fue a partir de 2003 cuando comenzó a redescubrir el lugar y a proyectar una presencia más permanente.

Una muestra en una galería de Punta del Este, cuya totalidad fue adquirida por un coleccionista argentino, marcó un punto de inflexión. A partir de esa experiencia, el artista comenzó a pasar más tiempo en la zona y pidió a sus hermanos que buscaran un terreno donde pudiera trabajar sin las limitaciones de un entorno residencial.

La búsqueda terminó dando forma a un proyecto de gran escala. A través de distintas adquisiciones, la familia llegó a reunir unas 40 hectáreas, superficie que permitió desarrollar el parque de esculturas y establecer un vínculo directo entre el arte y la naturaleza.

"Este es un paraíso. Si existe el paraíso, una parte está acá", expresó sobre Punta del Este y su entorno, al que considera un lugar con una calidad de vida especial y cada vez más elegido por personas de distintas partes del mundo para instalarse y desarrollar sus proyectos.

El nacimiento del MACA: un museo como la casa de todos

La idea de crear el MACA surgió a partir de una conversación con otro escultor, Wilfredo Díaz Valdés, quien estaba preocupado por el destino de su obra una vez que ya no estuviera. Atchugarry le propuso construir un museo donde pudiera dejarla.

"Yo te hago un museo", le dijo. Un apretón de manos selló aquella promesa y dio origen a un proyecto que terminaría convirtiéndose en uno de los principales espacios culturales de la región.

Para concretarlo, convocó al arquitecto uruguayo Carlos Ott, quien estuvo a cargo del diseño del edificio. El proceso implicó distintas decisiones y desafíos, entre ellos la incorporación de una estructura de madera de ingeniería que finalmente se realizó con eucaliptus grandis de Uruguay, procesado mediante tecnología especializada en Francia.

Atchugarry también destacó el valor simbólico de esa elección, ya que se trata de una madera uruguaya que fue llevada al exterior para su transformación y luego regresó al país para integrarse al museo.

Más allá de su arquitectura y de las obras que alberga, el MACA tiene una característica que lo distingue, la entrada es libre y gratuita para todo público.

"Cuando uno llega a su casa tiene que pagar la entrada. Yo aspiro a que esta sea la casa de todos", mencionó.

Esa concepción se refleja en las actividades que desarrolla el museo, que incluyen visitas escolares, programas educativos, música, danza, cine y teatro, además de clases gratuitas para adultos.

Para el escultor, ver llegar a los grupos de niños y niñas representa una de las mayores satisfacciones del proyecto. "Es como decir, misión cumplida", afirmó.

Un proyecto que sigue creciendo

Durante la entrevista, Atchugarry también habló de los planes que tiene por delante. Entre ellos mencionó un proyecto de recuperación ambiental de 159 hectáreas en las cercanías de Garzón, donde ya plantaron más de 15.500 árboles y arbustos nativos, incluidas unas 1.500 palmeras butiá y pindó.

La iniciativa busca recuperar la flora autóctona y contribuir al fortalecimiento de la fauna local. "El ser humano puede hacer el camino inverso y restituir a la naturaleza", sostuvo.

A su vez, adelantó que el MACA proyecta ampliar sus instalaciones con un nuevo edificio. La creciente cantidad de artistas interesados en integrar sus obras a la colección, las donaciones y las nuevas adquisiciones impulsan la necesidad de contar con más espacio. El proyecto, que inicialmente contemplaba 2.000 metros cuadrados, pasó a prever 2.600.

Al reflexionar sobre su ritmo de trabajo y la necesidad constante de seguir creando, Atchugarry dejó una definición que sintetiza su manera de entender la vida: "A mí me falta tiempo y el tiempo es una cosa preciosa. No sabemos la disponibilidad de tiempo que tenemos".

Y cuando le preguntaron qué lo hace feliz hoy, respondió sin dudar: despertarse y poder trabajar, conservar la alegría del primer día y encontrar en los niños que llegan al MACA esa misma emoción por descubrir y jugar.

Una forma de entender el arte que trasciende la obra individual y que, a través del museo, busca permanecer en el tiempo y formar parte de la vida de toda una comunidad.