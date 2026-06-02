El arte de ponerse de pie: la ciencia y lo humano en la rehabilitación laboral del Hospital del Banco de Seguros del Estado

Para Rosa Pereira , el quiebre ocurrió un 3 de octubre a las seis de la tarde, cuando el montacargas de su trabajo se desplomó y cayó al vacío desde cuatro metros de altura. Para Osvaldo Silva , el tiempo se detuvo un mediodía de enero, cuando un descuido con la máquina de prensado que operaba desde hacía 13 años le atrapó la mano derecha.

En cuestión de segundos, un accidente laboral los obligó a una pausa forzada y dolorosa . Hoy, sus historias son el rostro detrás de una estadística: el 99% de satisfacción de los usuarios del Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE). La institución, referente regional en rehabilitación, no solo busca curar la herida, sino reconstruir la autonomía del trabajador.

La recuperación en el HBSE combina la alta tecnología con enfoques interdisciplinarios que parecen desafiar la lógica médica tradicional. Rosa, que sufrió fracturas en puño, columna y tibia, descubrió que su mejor aliada para recuperar la movilidad fina de su mano no fue solo la fisioterapia, sino un instrumento musical. "Nunca pude entender que el cerebro fuera tan maravilloso. Empecé a practicar canciones y la mano respondió" , recuerda sobre su recuperación a través de la musicoterapia.

Osvaldo, por su parte, enfrentó el riesgo de perder la mano por completo. Tras varias cirugías, el equipo de la Unidad de Productos de Apoyo utilizó tecnología de diseño e impresión 3D para crearle una protección personalizada. Este dispositivo le permitió manipular objetos y recuperar la confianza necesaria para volver al entorno laboral. El objetivo final del hospital es la reincorporación segura.

El Programa de Rehabilitación Ocupacional tiene como objetivo principal propiciar la reinserción laboral de personas que quedan con discapacidad permanente luego del siniestro, y que requieren ajustes para su trabajo habitual. A través de este Programa, Rosa pasó del depósito a tareas administrativas adaptadas y Osvaldo fue reubicado en un nuevo puesto de portería creado por su empresa tras la asesoría del BSE. "Acá te ayudan no solamente a mejorar lo que estaba roto, sino a reencontrarte con la persona que eras antes", resume Rosa.

Osvaldo resume la atención interdisciplinaria de este modo: “Los médicos, los psicólogos y los psiquiatras hicieron un buen seguimiento, me sentí muy acompañado. Si no hubiera sido por eso, no sé qué hubiese pasado”.

En un país donde se registran más de 40.000 accidentes laborales al año, el HBSE se consolida como el lugar donde la técnica y la calidez humana se encuentran para que el trabajador pueda, ni más ni menos, volver a casa.