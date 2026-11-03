Kia inauguró un nuevo showroom en Punta Carretas: qué ofrece el local y cómo sigue su expansión en Uruguay

Kia Uruguay inauguró un nuevo showroom en Punta Carretas, ubicado entre Solano Antuña y la rambla de Punta Carretas, una zona estratégica de Montevideo. El espacio comercial, operado directamente por Grupo Gandini, busca acercar la gama de vehículos de la marca a los clientes de esa zona de la capital.

El nuevo local complementa la sede central de Kia y forma parte de la transformación de su red de concesionarios en el país. La apertura se suma a las inversiones realizadas por distintos representantes oficiales durante el último año y medio para adaptar sus instalaciones a los nuevos lineamientos de imagen corporativa de la automotriz.

El showroom incorpora el concepto de diseño Infinite Loop, que forma parte de la identidad global de la marca. La propuesta integra la exhibición de vehículos y el asesoramiento comercial personalizado en un entorno que busca combinar diseño, funcionalidad y cercanía con el cliente.

“Todo gran camino tiene un kilómetro cero. Hoy, este nuevo showroom representa otro punto de partida para seguir creciendo junto a nuestros concesionarios, acercarnos a más clientes y demuestra un claro compromiso de parte del Grupo Gandini para seguir construyendo el futuro de Kia en Uruguay”, señaló Martín Oyarzun, gerente general de Kia Uruguay.

Por su parte, Gustavo Gandini, director del grupo empresarial, quien participó en representación de José Luiz Gandini, resaltó la importancia de contar con un nuevo showroom en una zona residencial emblemática de Montevideo. También hizo hincapié en el objetivo de acercar la marca a sus clientes y en el compromiso de la empresa con Uruguay.

Una red en transformación y nuevos lanzamientos

La apertura del showroom se enmarca en un proceso de renovación de la red comercial de Kia en Uruguay, impulsado por inversiones de sus concesionarios oficiales para incorporar la nueva identidad visual de la marca.

A su vez, la empresa prevé continuar con la expansión de su red, con nuevos puntos oficiales y una agenda de lanzamientos que incluirá modelos híbridos y eléctricos, tanto para el segmento de pasajeros como para el de utilitarios.

Bajo su filosofía global Movement that inspires, Kia busca reforzar su presencia en el mercado uruguayo mediante la innovación en movilidad y el desarrollo de una experiencia comercial alineada con los estándares internacionales de la marca.