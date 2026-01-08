Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Punta del Este

La noche que devolvió a Punta del Este a los veranos inolvidables de los 90: mirá las imágenes de una pista llena de recuerdos

El espíritu de Space volvió a latir en Punta del Este con una noche que reunió generaciones, música icónica de los 90 y una experiencia premium junto a Santander Select

8 de enero 2026 - 12:17hs
Screen Shot 2026-01-07 at 11.09.04

Hay noches que no son solo una fiesta, sino un regreso. Un viaje emocional a una época marcada por la música, la amistad y la energía irrepetible de los veranos en Punta del Este. Bajo esa premisa se realizó Space is a Dream, una experiencia que revivió el espíritu auténtico de Space, la discoteca que marcó a generaciones y se convirtió en un ícono de la noche sudamericana.

El encuentro tuvo lugar el 6 de enero en el entorno natural y sofisticado de Agua Verde Wine & Lodge. En esta edición especialmente significativa, Santander Select fue sponsor oficial, con una presencia que elevó la experiencia general del evento y aportó un diferencial claro desde el concepto y la propuesta.

DSC07023-min
DSC07020-min

Un sueño que comenzó en 1990

Space nació en 1990 de la mano de cinco amigos socios —Álvaro Quartino, Marcelo Gattas, Miguel Gattas, Marcel Paullier y Gustavo Guadalupe— con una idea clara: crear un boliche alineado con las tendencias europeas, inspirado en Ibiza, por entonces meca indiscutida de la música dance.

“Fue un sueño. Queríamos traer a Punta del Este algo que estuviera a la altura de lo que pasaba en Europa”, recordó Quartino, DJ residente y uno de los socios fundadores de Space, quien estuvo al frente de la música durante 11 temporadas.

Con el tiempo, Space se consolidó como la discoteca más importante de Sudamérica y pionera en múltiples aspectos, dejando una huella profunda en la cultura nocturna de la región.

La música como puente en el tiempo

“Space is a Dream es mucho más que un slogan”, explicó Quartino. “Es un proyecto que vengo pensando hace tiempo, con el objetivo de crear una fiesta exclusiva para reencontrarse con amigos y con un público referente, celebrando la música de los veranos de los 90”, agregó.

Screen Shot 2026-01-07 at 11.02.45
Álvaro Quartino.

Álvaro Quartino.

La propuesta estuvo especialmente dirigida a un público mayor de 40 años, protagonista de aquellos veranos y de una forma de vivir la música con identidad, intensidad y comunidad. En ese marco, la elección de Agua Verde no fue casual: el entorno natural y cuidado contribuyó a construir el clima íntimo y sofisticado que caracterizó a la noche.

Una experiencia premium del verano

El regreso de Space contó con el acompañamiento de Santander Select como sponsor oficial. Lejos de un auspicio tradicional, la marca diseñó una intervención pensada para elevar la experiencia del evento, aportando un diferencial claro desde el disfrute, el cuidado y la exclusividad. “Tuvieron la visión de sumarse y apoyar una fiesta pensada para el público ideal, en una experiencia premium en toda su dimensión”, destacó el DJ.

La alianza con Santander Select aportó un diferencial clave al evento, integrando una preventa exclusiva y una presencia de marca que acompañó el regreso de una fiesta icónica, en sintonía con las propuestas culturales y de entretenimiento que definen el verano en Punta del Este.

DSC06996-min

Como parte de la experiencia, Santander Va también estuvo presente con su servicio de chofer, pensado para que los asistentes pudieran disfrutar de la noche con total tranquilidad y regresar en su propio vehículo sin la preocupación de conducir.

Con esta activación, Santander Select continúa fortaleciendo su presencia en los principales eventos del verano, acompañando a sus clientes en momentos únicos y apostando a experiencias que van más allá de lo financiero.

DSC07043-min
Temas:

Punta del Este noche

Seguí leyendo

Las más leídas

Fiesta de adolescentes en Punta del Este fue cancelada por organizadores y aseguran que devolverán el dinero
VERANO

Fiesta de adolescentes en Punta del Este fue cancelada por organizadores y aseguran que devolverán el dinero

El Concurso Oficial de Carnaval 2026 se podrá ver a través de Antel TV
CARNAVAL

El Carnaval 2026 se verá en streaming: Antel TV transmitirá el concurso a través de la señal de VTV

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar