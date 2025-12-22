Nuevo Fresh Market en Solanas: la apuesta de Grupo Disco Uruguay y la mirada de su CEO sobre el futuro

Con la marca Fresh Market en el centro de la escena, Grupo Disco Uruguay plantó bandera en Solanas, en el primer hito de un proyecto más amplio que se instalará en la zona.

Con una inversión de unos US$ 3.5 millones, esta tienda de 1.500 metros cuadrados, construida en tiempo récord para adelantarse a la temporada de verano, es la primera que el grupo construye de cero en los últimos cuatro años. Pero esta gimnasia pasará a ser habitual para GDU que planea expandirse por el interior del país, incluso a ciudades secundarias, y abrir alrededor de tres nuevas tiendas por año.

Además, GDU proyecta inversiones en el país fuera del supermercadismo, en el rubro de bienes raíces, y analiza también la incursión en moda. "El sueño es poder construir una plataforma de boutiques como Mango o Zara que abrace a la moda latina", afirmó el CEO de Grupo Disco Uruguay, Carlos Calleja, en conversación exclusiva con El Observador. A continuación, un resumen de la entrevista.

Grupo Calleja invierte en diversos rubros y mercados de la región. Desde esa perspectiva. ¿Cómo ve el clima de negocios en Uruguay?

En lo personal tengo ya dos años de estar visitando Uruguay y uno se va enamorando del país, que es lindo y tiene muchísimo que ofrecer. El mejor recurso que tiene este país es su gente. Es gente trabajadora, comprometida, íntegra, honesta, humilde, unida. Es un país donde no se vive la misma desigualdad que se puede ver en otros lados.

Un país en el que no se vive la polarización, no importa qué está pasando en cuanto a los vientos políticos, sigue avanzando. Y esa estabilidad genera confianza y optimismo. Y nuestro grupo se siente muy bien invirtiendo en Uruguay.

Aparte de eso, en Uruguay tenemos una empresa, GDU, histórica en el país. Una empresa que juega un rol importante en la sociedad y en la economía, que está situada estratégicamente en medio de la economía y al final de una gran cadena de valor de miles de proveedores frente a millones de clientes. Y sabemos que eso conlleva una gran responsabilidad de seguir invirtiendo y generando oportunidades. Porque si uno invierte en su comunidad, es un círculo virtuoso. GDU está comprometido hoy, mañana y siempre con Uruguay y estaremos invirtiendo siempre en este país.

¿La apuesta a la marca Fresh Market ha representado un crecimiento para GDU?

Sí, sin duda alguna. Para GDU el formato de Fresh Market ha sido una revolución en lo positivo. Nuestro cliente es nuestro norte, nos dice qué es lo que busca, qué es lo que quiere y es nuestro trabajo atender esas necesidades y superarlas.

Eso es lo que hace Fresh Market y se ha convertido en un catalizador de crecimiento para la empresa. Y las remodelaciones de Fresh Market que se han dado a través de los años han sido una inyección de crecimiento para el grupo, por eso nos sentimos tan confiados y comprometidos con el formato. Y por eso también los proyectos que vendrán serán en el formato Fresh Market, como también la remodelación de la plataforma actual que tenemos. La idea es ir convirtiendo las tiendas y mejorando el estándar de calidad de esas tiendas para poder cumplir con esa promesa de valor que nos permite dignificar realmente las comunidades que atendemos.

¿Apostarán también por modelos de cercanía en distintos puntos del país?

En algunas zonas urbanas tenemos el formato Express y funcionan bien, pero nuestro foco hacia futuro serán los supermercados, como este nuevo Fresh Market Solanas y, en el corto plazo, tenemos el proyecto de Distrito 52 (en Punta del Este) que es un nuevo local de Géant, un formato mucho más grande. También tenemos tiendas como (el local de Devoto) Sayago que se va a remodelar y por el tamaño posiblemente termine siendo como un Géant que tiene dentro un Fresh Market, un supermercado de primera, pero también las categorías de no alimentos en el mismo espacio, como la tienda que tenemos en Parque Roosevelt.

La idea y el foco de la empresa será supermercados y un par de locales de mayor superficie. Los supermercados son los que nos van a permitir llegar a todas las familias de Uruguay, incluyendo buscar hacia el norte y en las ciudades del interior, y los locales más grandes vienen a cumplir una propuesta más ampliada.

¿Qué se puede adelantar de lo que será la expansión de GDU hacia el interior del país, a zonas en las que no tenía presencia?

La planificación se está haciendo en base a un análisis profundo, tanto del equipo nuestro que conoce muy bien el país, como también proveedores que han recorrido todo el territorio y nos han señalado las oportunidades de crecimiento que hay.

Creo que lo que nos toca a nosotros es planificar una secuencia de proyectos en base a prioridades y lo que va a definir eso es una mezcla de la demanda potencial que hay, como también la oportunidad que surge para hacer un proyecto ganador. Esos dos factores van a definir nuestro calendario de trabajo en los próximos años. Queremos crecer en la curva de capacidad y aprendizaje en cuanto a nuevos proyectos para poder estar abriendo varias tiendas cada año. La tienda de Solanas es la primera que se abre de cero después de varios años.

¿Cuántas tiendas nuevas esperan abrir por año?

Aspiramos a poder abrir unas tres tiendas al año. El país no solo lo merece, lo necesita y esto va a venir a estimular la economía, el crecimiento y el desarrollo de Uruguay.

A comienzos de este año el grupo anunció una inversión de US$ 35 millones para remodelar locales y expandirse. ¿Para 2026 hay una cifra presupuestal determinada?

No hemos visto en el presupuesto la cifra para el próximo año, pero sí puedo decir que será aún más que la de este año. La filosofía del grupo es seguir invirtiendo a medida que crece la empresa y se fortalece, es una responsabilidad que asumimos.

Y parte de eso pasa a través de hechos más que de palabras. Y los hechos son inversiones reales, apostarle al país. Y hasta ahora esa receta en el grupo nos ha funcionado muy bien.

¿Evalúan invertir en otros rubros, además del supermercadismo, en Uruguay?

Sí. Como grupo contamos con la capacidad de desarrollar distintos tipos de proyectos, incluidos emprendimientos inmobiliarios de gran escala. Además, disponemos de activos estratégicos, como el terreno ubicado en Parque Roosevelt donde funciona Géant, que presenta un enorme potencial para convertirse en un proyecto de desarrollo clave y de alto impacto para el país.

¿Un proyecto residencial?

Se está analizando (un desarrollo) comercial, de oficinas, residencial, de servicios, de todo. Ahí hay un potencial muy, muy grande, porque realmente es un terreno extraordinario. Pocos terrenos como esos existen ya en el país. Tenemos planes, tenemos ideas, tenemos inquietudes y no estamos de brazos cruzados, ya estamos trabajando en eso. Pero no quisiera adelantar demasiado todavía.

Recientemente en Colombia el grupo abrió boutiques, ¿podría suceder lo mismo en Uruguay?

Totalmente. En el grupo existe una historia profunda y larga en el sector textil y en el sector moda. El sueño es poder construir una plataforma de boutiques como Mango o Zara que abrace a la moda latina y a diseñadores y diseñadoras de Latinoamérica, trabajando juntos con nuestro grupo para ofrecer moda a precios accesibles, democratizar la moda y poner la moda de nuestra región en alto en diferentes países.

Así que perfectamente, al igual que tenemos aquí tiendas de Home, podemos visualizar una tienda de la marca de ropa llamada Arkitect en un futuro en Uruguay.

No quiero hacer promesas ahora, pero mentiría si dijera que no lo hemos pensado y que no estamos analizando posibilidades.

La idea es tomar lo que sabemos hacer bien en equipo y ver cómo lo vamos haciendo crecer y construyendo en el tiempo. Y ese proyecto de moda es de enorme potencial, no tiene fronteras.

Ante el crecimiento del e-commerce en Uruguay y la entrada en juego de nuevos competidores como Mercado Libre. ¿Cuál es la estrategia de GDU para fortalecerse en ese nicho?

Creemos que es un brazo estratégico y todavía se puede desarrollar mucho más. Vemos apertura e interés por parte de los consumidores de comprar cada vez más (por esa vía), pero también creemos que la experiencia física siempre va a estar y va a ser una experiencia protagónica para las comunidades.

Nuestros clientes deberían poder migrar entre el mundo físico y el mundo virtual sin sentir que están saliendo de nuestro ecosistema, de alguna manera sin fronteras, tener esa flexibilidad para poder desarrollar soluciones ad hoc para nuestros clientes.

GDU es parte de Grupo Calleja, un grupo familiar. ¿Qué impronta dejaron sus predecesores en su liderazgo?

Una de las grandes bendiciones de mi vida es poder trabajar con mi padre. Él es el presidente de la junta directiva del grupo, es mi jefe y ha sido siempre mi mentor.

Y las lecciones y el tiempo que le ha dedicado a enseñarnos el negocio y mucho de la filosofía que mencioné hoy, de esos valores y principios que vienen de la escuela de mi padre.

El elemento familiar en un negocio es importante porque tener esa cultura te permite evitar entrar en un mundo corporativo, frío, de procesos y procedimientos y no de personas. Y para nosotros es nunca olvidarnos de dónde venimos, de pensar en tratar de construir un tejido que es una gran familia. Esa ha sido, creo yo, parte clave del éxito.

Nuevo Fresh Market en Solanas: una inversión de US$ 3.5 millones y el foco en potenciar la comunidad

"Cada vez que se abre una nueva tienda en el grupo, es como que nace un nuevo bebé en la familia", afirma Calleja en entrevista con El Observador. Hace solo nueve meses atrás el terreno donde hoy se erige el Fresh Market Solanas de 1.500 metros cuadrados sobre la Ruta 10 en el kilómetro 118 era solo tierra y arena.

El equipo de GDU jugó una carrera contra el tiempo y la ganó. Su nueva tienda que demandó una inversión de unos US$ 3.5 millones presenta un amplio surtido de productos nacionales e importados y el clásico foco de Fresh Market en productos frescos como frutas y verduras, carnes- a las que Calleja calificó como inigualables- comida preparada, estación para las ensaladas, panadería y el furor de su pizzería.

A su vez, este Fresh Market está acompañado por una tienda de Home con su oferta de productos para el hogar, textiles y muebles de exterior.

Además, el local incorpora un espacio especialmente destinado para comer, equipado para que las personas puedan disfrutar cómodamente de todas las opciones gastronómicas que ofrece Fresh Market, reforzando una experiencia pensada no solo para comprar, sino también para quedarse y disfrutar.

Detrás de esta inauguración está la apuesta de GDU por impactar de lleno en la comunidad de Solanas, así como pretende hacerlo en todas las ciudades en las que se instale a futuro.

"Nos llena de orgullo la generación de oportunidades", destacó Calleja e hizo hincapié en los 120 nuevos empleos que crea esta tienda que, además, cuenta con la particularidad de ofrecer primeros empleos para los jóvenes. "Lo que buscamos es gente honrada que quiere trabajar y que quiere superarse. Somos una escuela", resaltó el CEO de GDU.

En la previa de la inauguración un conversatorio conformado por Calleja, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, Juan Palacios (gerente general de GDU), Antonio Piñeiro (Director de Operaciones de GDU) y María Inés Lorenzo, encargada de RSE del grupo permitió conocer sus perspectivas de crecimiento y ambiciones en el este. “Hoy el gobernante tiene que acompañar al empresario privado sí o sí”, resaltó Abella y remarcó que “la apuesta grande” la hace el privado. El intendente sostuvo también que la intendencia de Maldonado tiene como objetivo atraer más turismo durante todo el año. “Para enero está completo al 100%, pero también queremos un invierno mejor” dijo.

En tanto, Palacios destacó que el Fresh Market Solanas es “un supermercado de un nivel que nos hace estar orgullosos” y que el alto estándar de la marca ha llevado a que los clientes eleven la vara y exijan “una experiencia de compra diferente”. Al respecto, Piñeiro finalizó: “Estos Fresh Market nacen observando y escuchando a nuestros clientes”.