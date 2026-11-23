Porto Seguro despidió el año junto a colaboradores, corredores asesores y amigos de la compañía en un encuentro realizado el viernes 13 de noviembre en La Hacienda, que reunió a unas 500 personas . Durante la jornada, la empresa presentó novedades de cara al cierre de 2026 y compartió los principales hitos de un año marcado por nuevas prestaciones y acciones para fortalecer el vínculo con sus clientes y socios comerciales .

Uno de los anuncios estuvo a cargo de Federico Moalli, gerente comercial de Porto Seguro, quien presentó el nuevo Seguro de Viaje y Accidentes Personales. Este producto tendrá próximamente su lanzamiento oficial y podrá contratarse a través de una plataforma sencilla y ágil, con un costo competitivo.

Otro de los anuncios centrales estuvo relacionado con los servicios de asistencia . En un mercado donde las propuestas de las compañías aseguradoras tienden a parecerse cada vez más, Porto Seguro busca diferenciarse a través de beneficios que amplíen la cobertura y mejoren la experiencia de sus asegurados.

En ese sentido, Fernando Viera, presidente de Porto Seguro Uruguay, recordó que hace algunos meses la compañía extendió el beneficio de traslado a todos los ocupantes del vehículo, incluidas las mascotas . Ahora, anunció un nuevo compromiso: llegar en un plazo máximo de 15 minutos a los servicios de auxilio mecánico dentro de Montevideo, entre las 22 y las 6 horas .

Gabriela Caprile, Fabián Caimí, Néstor Piñón, Karina Barreiro, Alberto Veira

“Eso es lo que convierte a un seguro en una elección y no solo en un trámite”, señaló Viera. Según explicó, la iniciativa apunta a brindar tranquilidad y seguridad a los asegurados en los momentos en que más necesitan asistencia, mediante una respuesta rápida y con la calidad de servicio habitual de la compañía.

Gustavo Umpiérrez, Ignacio Pérez, Nicolás Praiz, Ingrid Finkbein, Mauricio Tomasi, Eduardo Valenzuela

El anuncio tuvo una muy buena recepción entre los corredores asesores presentes, quienes destacaron el valor de esta nueva prestación para sus clientes.

María Cocco, Ana Paula Finozzi, Yasnahia Acosta

La jornada también fue escenario de novedades para Porto Servicios. Paola Rodríguez, directora de la unidad, informó sobre la incorporación de nuevos vehículos a la flota, entre los que se destacan dos móviles semianfibios acondicionados en Brasil y preparados para realizar rescates en zonas de inundación.

Nadia Viola, Paula Fuentes, Romina Sinant, Carolina Agulla

Durante su presentación, Rodríguez compartió imágenes de los vehículos y mostró cómo funcionan. Además, destacó la importancia de contar con recursos y equipos preparados para responder ante condiciones climáticas adversas, cada vez más frecuentes en Uruguay.

Iván Alonzo, Marcelo Asencio

El bloque institucional culminó con un video que repasó los principales momentos de 2026. El material incluyó imágenes de eventos, acciones comerciales y viajes realizados junto a corredores asesores, así como encuentros y capacitaciones de los más de 170 colaboradores que integran Porto Seguro en Uruguay.

Omar Muslera, Fabio Barbieri, Lilián Fernández, Daniel K y Pablo Moreira.

Luego de la cena, la celebración continuó con un espectáculo del mago Daniel K y la música de Márama, que puso ritmo a una noche de baile y encuentro entre los invitados.