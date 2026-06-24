Un recorrido por 100 años de moda: así es la colección de La Ópera para celebrar su siglo de historia

La histórica marca uruguaya de indumentaria femenina y accesorios La Ópera nació en 1926 con un objetivo simple pero potente: vestir a la mujer de acuerdo a las últimas tendencias de la moda. Cien años después, la firma presenta SIGLO, una colección aniversario construida a partir de prendas representativas de las distintas décadas de la marca.

Para desarrollarla, La Ópera convocó a clientas de diferentes generaciones a compartir piezas que formaron parte de su historia personal. Así, tapados, vestidos, faldas, sacos, accesorios y textiles de distintas épocas fueron seleccionados, combinados e reinterpretados para dar vida a 10 looks únicos que resumen un siglo de moda.

La colección, que permanecerá en exhibición hasta este 28 de junio en Punta Carretas Shopping , cuenta con la particularidad de que piezas de los años 30, 50, 70, 90 y 2000 se encuentran por primera vez dentro de una misma silueta.

“Tuvimos una repercusión que no esperábamos y se logró generar una propuesta realmente impactante, porque conviven prendas de distintas épocas y estilos en una muestra que podría perfectamente ser una tendencia actual ”, resumió Paul Sasson, integrante de la cuarta generación de la familia fundadora y actual director de la empresa junto a su hermana Michele Sasson.

Michele Sasson y Paul Sasson, directores de La Ópera

Según explicó Rosario San Juan, responsable de la curaduría de la colección, la propuesta permite explorar símbolos icónicos de los años 50 como las faldas plisadas, transitar por la vanguardia de los 60, con referencias al Courrèges y el charol, hasta los años 80, con accesorios como los icónicos guantes sin dedos.

“Es un recorrido por capas de historia que atraviesan los 100 años de La Ópera, una empresa que es un ícono de la moda atemporal y de calidad”, sostuvo la especialista.

La propuesta incorpora además mezclas de texturas, colores y estampados, junto con cinturones, moños y sombreros, poniendo el énfasis en piezas, formas y valores que han acompañado la evolución de la moda a lo largo de un siglo.

“Un siglo es un hito único en nuestro país. En el mercado no hay muchas empresas que tengan esta trayectoria y antigüedad”, señalaron los directores de la empresa.

En ese sentido, destacaron que a lo largo de estos 100 años han debido adaptarse a múltiples cambios y tendencias, evolucionando desde una compañía netamente productora de sus propias prendas hacia un modelo en el que busca y selecciona las marcas que mejor representan a La Ópera

En cuanto a los planes futuros, adelantaron que existen múltiples proyectos en desarrollo que serán comunicados en los próximos meses y sostuvieron que el objetivo a futuro es mantenerse fieles a sus valores y seguir atendiendo a sus clientes con la dedicación y el cariño de siempre.

“Las claves para mantenerse vigente en este mercado pasan por ofrecer un producto que sea apreciado por la clientela, y por construir una propuesta con algo para transmitir y aportar”, agregaron.