"Uruguay trata la obesidad con una mano atada": la advertencia de un especialista ante la falta de acceso a medicamentos clave

Somos un país chico, y la demanda global por estos fármacos es altísima. Pero eso no puede justificar que no tengamos acceso

Pero la eficacia no alcanza si no hay acceso. Para el especialista, la falta de disponibilidad genera inequidades profundas en el sistema. “Es injusto para los pacientes que no pueden tratar su enfermedad con los recursos adecuados, e injusto para los médicos, que sabemos lo que puede ayudar y no lo podemos indicar”, sostuvo.

Además, muchos pacientes optan por viajar al extranjero —principalmente a Argentina— para comprar los medicamentos. Esto plantea nuevos riesgos.

¿Quién asegura la calidad del producto? ¿Quién garantiza la cadena de frío? ¿Quién supervisa su uso? No podemos dejar el tratamiento de una enfermedad crónica a la suerte del turismo médico

El médico insistió en que la obesidad debe ser tratada como lo que es: una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial. “Cuando hablamos de hipertensión, de diabetes, nadie duda que hay que medicar. ¿Por qué con la obesidad seguimos discutiendo si se trata con medicamentos?”, se preguntó.

Para él, el Ministerio de Salud Pública podría asumir un rol más activo. Propone una ley de obesidad, similar a la que está en discusión en Argentina, que contemple el acceso a fármacos, la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de políticas estructurales.

Entre la esperanza y la urgencia

Pese al escenario complejo, sande se mostró optimista. Confía en que la presión social y sanitaria obligará al sistema a responder. “Como ha pasado con otros medicamentos, con el tiempo van a ingresar y sus precios bajarán. Pero no podemos esperar sentados”, dijo. Y mientras tanto, envío un mensaje directo a los pacientes: “Existen herramientas, aunque no sean las mejores. Busquen ayuda. No están solos”.

