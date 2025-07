La ventaja que Nacional le lleva a Peñarol en juveniles tras las convocatorias en sub 18, sub 16 y sub 15

El fin de semana se convocaron a jugadores sub 15, sub 16 y sub 18 y el equipo que más aportó jugadores fue Nacional con 17 futbolistas, cuatro más que Peñarol y hay empate para completar el podio