Brasil excluyó al presidente argentino, Javier Milei , de la lista de invitados a la ceremonia de asunción del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, comunicada por una fuente del gobierno brasileño que pidió anonimato, es un nuevo capítulo del deterioro de las relaciones entre los líderes de las dos mayores economías de la región. El mandatario argentino no había reconocido la victoria de Lula en octubre y había cuestionado la transparencia del sistema electoral brasileño.

El líder argentino también había lanzado insultos personales contra el presidente. Esta exclusión se suma a la decisión de Brasilia de rebajar su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios.

A raíz de estos hechos, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresó a su país y no volverá a su puesto. El canciller argentino, Pablo Quirno, indicó que la decisión brasileña, si bien soberana, “no conduce a la mejora de relaciones”. Se evalúa la posibilidad de invitar a un parlamentario de la oposición argentina en lugar de Milei.

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La relación entre Javier Milei y Lula da Silva se ha mantenido fría desde el inicio de sus mandatos en 2023. En julio pasado, Milei viajó a Brasil para el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y durante su discurso llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, aludiendo al período en que el mandatario brasileño estuvo encarcelado por corrupción, en un proceso posteriormente anulado.

El impacto diplomático con Luiz Inácio Lula da Silva

El líder argentino reiteró esas calificaciones poco después en una entrevista, lo que motivó la rebaja del nivel de la representación diplomática brasileña en Argentina. El gobierno de Lula, por su parte, está considerando cursar la invitación a otra autoridad argentina para asegurar la representación del país vecino en la ceremonia de posesión.

Una fuente del gobierno brasileño, cuya identidad se mantiene reservada, comunicó la decisión de no invitar a Milei al acto de investidura previsto para el 5 de enero, según consignó AFP. Esta confirmación se produce luego de que el miércoles el Ejecutivo brasileño adelantara que se estaba considerando invitar a otra autoridad transandina a la ceremonia.

Celso Amorim, asesor para asuntos internacionales de Lula, señaló al medio UOL que “se está pensando” en extender la invitación a otra figura, con el objetivo de que Argentina tenga representación en el evento. “Espero que se pueda encontrar una fórmula”, añadió Amorim, en medio de una crisis diplomática sin precedentes entre ambos gobiernos.