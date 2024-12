Cabildo Abierto: tras aviso de retención de un 15% del salario para financiar al partido, dos diputados amenazaron con renunciar

La carta generó mucha molestia entre los legisladores (particularmente los diputados) que ya habían tenido más de un cruce con las autoridades partidarias por el financiamiento y el manejo económico del partido. Los legisladores entienden que los números de Cabildo se han manejado con “secretismo” y algunos reclaman que el partido no aportó a los distintos sectores el dinero prometido para la campaña electoral.

Según pudo reconstruir El Observador en base a distintas fuentes partidarias, en el grupo de Whatsapp al menos Sodano y el diputado Álvaro Perrone amenazaron con renunciar si Ignacio Curbelo no dejaba su cargo en el partido. Curbelo es vicepresidente de Cabildo Abierto pero se está desempeñando como presidente interino mientras Guido Manini Ríos no asume la presidencia partidaria. Además, es director general de Secretaría en el Ministerio de Turismo.

Algunos diputados, entre ellos Sodano, cuestionaron que se les pretende retener un 15% del salario cuando muchos cargos que ingresaron por Cabildo Abierto en este período no hicieron aportes al partido y mientras varios legisladores quedaron endeudados por los costos asumidos durante la campaña. El propio partido tiene deudas que enfrentar por los gastos del ciclo electoral que no se compensan con el financiamiento público por el magro resultado obtenido.

Distintos legisladores consultados por El Observador recordaron que en el primer año de este período la bancada de diputados le solicitó al partido, y particularmente a Berruti, que presentara un balance de ingresos y gastos del partido. Ese pedido fue respondido con una hoja con algunos datos que fue interpretada casi como una tomadura de pelo por los diputados.

Más adelante, el diputado Sebastián Cal identificó que el partido les estaba reteniendo los aguinaldos y los diputados reclamaron que les devolvieran ese dinero. El partido devolvió una parte del monto retenido y algunos diputados decidieron entonces dejar de aportar plata a Cabildo.

Todas las fuentes consultadas aseguran que desde el inicio de la legislatura el partido les retenía una parte del salario pero los montos informados varían. Algunos dicen que era el 7% mientras que otros hablan de un 15%.

Tras el mensaje de Sodano cuestionando a Curbelo en el grupo de Whatsapp, el diputado mencionó directamente a Guido Manini Ríos y a Guillermo Domenech esperando una respuesta. El segundo respondió diciendo que no tenía nada que ver con la carta.

Más tarde, contaron las fuentes, Perrone –que además es diputado electo para la próxima legislatura junto con Silvana Pérez Bonavita– reenvió a ese mismo grupo una carta dirigida a Curbelo solicitando los estados contables del partido, el monto de dinero recibido por los votos de las elecciones de octubre de 2019, la recaudación por los aportes de los cargos de confianza que tenía el partido y montos de los aportes, nombres de quienes aportan y cargos que ocupan, entre otras cosas.

Consultado por El Observador, Perrone prefirió bajarle el perfil al tema, dijo que estaba analizando los pasos a dar y que evaluaba renunciar a la Junta Nacional de Cabildo –donde es suplente–, no al partido. En el mensaje que escribió en el grupo de Whatsapp no hizo esa aclaración.

Sodano, en tanto, dijo que no había recibido la carta y que, por lo tanto, no podía hacer comentarios. El Observador intentó comunicarse con Ignacio Curbelo pero no obtuvo respuesta.

Nueva ley

La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos establece que las autoridades partidarias podrán establecer una contribución mensual para su financiamiento a cargo de las personas que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza que estén afiliadas al partido o que haya sido propuestas por esa colectividad.

Esa contribución, dice la ley aprobada en junio, no puede superar el 15% de la retribución líquida. Incluso, la carta firmada por Curbelo hace mención a esta nueva ley.