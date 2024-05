Recomendados para el Día de la Madre: libros para todos los gustos

Marca Personal como estrategia de Marketing, de Raquel Oberlander: Es probable que vivas cerca de 100 años. Y que, por lo tanto, tengas que generar abundancia suficiente para vivir bien cuando ya no estés 100 % activo. Es probable que quieras cambiar de actividad varias veces a lo largo de tu vida. Es probable que el trabajo que realizas hoy sea realizado en su totalidad, o parcialmente, por un robot. ¿Qué proporciona desarrollar tu marca personal? La posibilidad de que las personas adecuadas te conozcan, confíen en ti y te ofrezcan un mejor empleo, compren tus productos o servicios, quieran invertir en tu startup o emprendimiento y/o te ayuden a generar conexiones valiosas. No es poca cosa, ¿verdad?

Ama tu soledad, de Borja Vilaseca: Para lograr la independencia emocional hemos de aprender a ser felices por nosotros mismos, disfrutando de nuestra compañía en silencio y soledad. Esta es la conquista más difícil, pero la más necesaria de todas.

La soledad sigue teniendo muy mala prensa en nuestra sociedad. Para muchas personas, estar solo es un fracaso, un estigma social que causa mucha tristeza y depresión. Si bien es cierto que las personas somos seres sociales, también lo es el hecho de que estamos sobre-relacionados y que nuestra existencia está marcada por la híper-convivencia. En demasiadas ocasiones, nuestro afán de estar con otras personas viene movido por nuestro miedo a la soledad. No es lo mismo “estar solo” que “sentirse solo”, “solos” estamos todos, pero vivimos bajo la ilusión de que estamos acompañados porque nos emparejamos, tenemos hijos, nos rodeamos de amigos, etc., pero en realidad estamos solos. Aunque es diferente a “sentirse solo”, puedes vivir solo y no sentirte solo, o estar acompañado y sentirte tremendamente solo.

Para llegar a amar a la soledad hace falta llegar a una “soledad elegida”, la cual es un síntoma de la madurez espiritual, y para ello es necesario pasar por unas etapas previas. El sistema y nuestra sociedad pone parches para el vacío que sentimos las personas, pero el malestar de las personas va a generar el despertar y tomar consciencia de nuestro ser para ser felices con nosotros mismos.

Loca por los platos - Recetas y relatos de Rosana Decima: Este no es ni un libro de relatos ni uno de recetas. En él conviven los dos, aunados por una misma pasión: contar historias. Los cuentos que lo conforman tienen el común denominador de orbitar alrededor de la comida, del placer por saborear delicias. ¿Son las recetas que tienen historias?, ¿o son las historias las que le dan un toque especial a un plato, las que le permiten sobrevivir de generación en generación?

Loca por los platos nació como una comunidad virtual en la que compartir reseñas, recetas, entrevistas, consejos, experiencias y todo lo que tenga que ver con comida, y hoy es el título que Rosana Decima, su creadora, eligió para su primer libro.

Dueña de una sensibilidad única, la autora abre su cajón de recuerdos, en el que se encuentran las memorias personales junto a las anécdotas que otros le han narrado, y las lleva al papel con una pluma exquisita. En estas páginas, los lectores se toparán con relatos que los trasladarán a la infancia, a los amores adolescentes, a las tardes de verano y las noches de invierno; que interpelarán sus propias vivencias y con los que, sin duda alguna, se sentirán identificados.

Al final de cada historia aguardan recetas sencillas, testigos del paso del tiempo, que ocupan un lugar inspirador en las letras que se entrelazan en las aventuras —y desventuras— de este libro.

El espejismo de Camilla Lackberg y Henrik Fexeus: Se acerca la Navidad en Estocolmo y la ciudad se llena de luces. Pero algo siniestro está a punto de suceder: al mismo tiempo que un miembro del ministerio sueco está siendo amenazado de una forma macabra, una pila de huesos de aspecto misterioso es hallada en las vías de metro abandonado de la ciudad, y todo apunta a que pertenecen a un importante financiero. La investigadora Mina Dabiri y sus compañeros del departamento de Homicidios, todavía en shock tras los trágicos acontecimientos del verano pasado, se verán puestos a prueba de nuevo. Cuando las pistas empiezan a escasear, Mina decide recurrir al mentalista Vincent Walder. Él, a su vez, lucha incansablemente contra sus propios demonios. ¿Qué o quiénes se esconden en los túneles en las profundidades de Estocolmo? Y, lo más importante, ¿con qué motivo?