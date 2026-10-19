Antel Campus Party llega al Antel Arena con dos días de tecnología, videojuegos y experiencias interactivas

Antel Campus Party volverá a Uruguay el 30 y 31 de octubre con una propuesta que reunirá tecnología, innovación, ciencia, emprendedurismo y gaming . Por primera vez, el encuentro tendrá lugar en el Antel Arena, donde se desarrollarán dos jornadas con conferencias, workshops, espacios de networking y competencias de videojuegos.

La actividad contará con referentes locales e internacionales que abordarán distintas áreas vinculadas con la tecnología y los negocios. Entre los invitados que llegarán desde España se encuentran Aythami Soto , doctor en química y comunicador científico con 2,7 millones de seguidores en redes sociales, y Asier Arranz , especialista en robótica e inteligencia artificial física de NVIDIA.

Desde Argentina participarán Jorge Cano , Head of Product & Engineering en Lazo y Google Developer Expert; Sabri Kolod , divulgadora especializada en marketing digital; y Ezequiel Martínez , ingeniero y divulgador científico.

Uno de los ejes de Antel Campus Party serán los talleres diseñados para que los asistentes puedan experimentar con herramientas y desarrollar proyectos. La agenda incluirá propuestas como “Futures Thinking: diseñá tus posibles futuros”, “Lego con IA”, “De Cero al Mercado: de tu primer producto a hacerlo comercializable” e “Influenciá con Derecho: crear, contratar y proteger tu contenido” .

Las actividades abarcarán áreas como inteligencia artificial, blockchain y negocios, con un enfoque orientado a la aplicación práctica de los conocimientos.

El gaming tendrá su propia jornada

El sábado 31 de octubre, la programación estará dedicada exclusivamente a la cultura gamer con Antel Gaming. La propuesta tendrá cuatro arenas de competencia, con torneos de Free Fire en dispositivos móviles, EA Sports FC en PlayStation bajo el formato King of the Hill, F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se desarrollarán en simultáneo durante toda la jornada, mientras que las finales y los showmatches tendrán lugar en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La experiencia también incluirá espacios de juego libre, retrogaming, sim racing, arcades, cosplay y actividades de comunidades, con opciones tanto para quienes quieran competir como para quienes busquen acercarse al mundo de los videojuegos.

Evento de interés

Antel Campus Party cuenta nuevamente con la declaración de interés del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en reconocimiento a su aporte en materia de innovación, emprendedurismo, ciencia y tecnología.

La edición de este año cuenta con el acompañamiento de Antel, Samsung, Nubia, SUMMUM Medicina Privada, Honor y Xiaomi, entre otras empresas y organizaciones.

“Ya vamos 7 ediciones en Uruguay y el año pasado recibimos miles de campuseros. Este año ampliamos el escenario en el Antel Arena con una variada propuesta de dos días, que pueden disfrutar todas las edades”, señaló Ever Miguez, owner y CEO de Campus Party.

El ejecutivo agregó que el evento continúa consolidándose en el país como un punto de encuentro para la innovación, la tecnología y el gaming.

Cómo acceder a las entradas con descuento

Los clientes de Antel tendrán un 50% de descuento en las entradas, disponibles a través de Tickantel hasta agotar stock. Para acceder al beneficio, deberán obtener el código promocional en la aplicación MiAntel o marcar 7896# desde su celular.

La agenda completa de actividades y talleres se puede consultar en el sitio oficial de Campus Party.

Un evento con presencia internacional

Campus Party cuenta con más de 80 ediciones realizadas en 15 países, entre ellos España, Italia, Alemania, Reino Unido, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.

Según la organización, el evento ha reunido a más de tres millones de participantes y cuenta con una comunidad de 700.000 campuseros, además de empresas, instituciones, medios de comunicación, universidades y organizaciones sociales vinculadas a su desarrollo.