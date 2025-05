Avanzan las obras del edificio que estará a poco más de 1.000 km de Montevideo y busca convertirse en la torre residencial más alta del mundo

Embed - Lalalli Senna on Instagram: "Na última quinta-feira, apresentamos ao mundo a maquete oficial do Senna Tower — um modelo de 14 metros de altura, equivalente a um prédio de quatro andares, que antecipa a grandiosidade do futuro maior edifício residencial do planeta, com mais de 500 metros de altura e 154 andares. O evento, realizado no Espaço Senna Tower em Balneário Camboriú, foi marcado pelo espetáculo “The Light Show”, uma apresentação gratuita e aberta ao público, com efeitos visuais e sonoros que emocionaram todos os presentes. . Last Thursday, we presented to the world the official model of the Senna Tower - a 14-meter-high model, equivalent to a four-story building, which anticipates the grandeur of the future largest residential building on the planet, over 500 meters high and 154 stories high. The event, held at Espaço Senna Tower in Balneário Camboriú, was marked by “The Light Show”, a free presentation open to the public, with visual and sound effects that thrilled everyone present."

View this post on Instagram A post shared by Lalalli Senna (@lalallisenna)