Banque Heritage da un paso estratégico en gobernanza con la certificación ISO 37001: ¿por qué es clave para la banca?

Banque Heritage obtuvo la Certificación ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno -, convirtiéndose en el primer banco privado del país en alcanzar este estándar internacional.

Este hito refuerza el compromiso con la transparencia, la ética empresarial y las mejores prácticas de gobernanza , pilares de su estrategia de crecimiento sostenible.

La certificación, otorgada por LSQA, miembro de IQNET, red líder global de organismos de certificación, es el resultado de un proceso de trabajo riguroso que se extendió durante dos años.

En el marco de estos trabajos, se implementó una Línea Etica gestionada en forma independiente por KPMG Argentina, como forma de dar las máximas garantías de transparencia al denunciante.

“Esta certificación es una señal clara del estándar con el que gestionamos el banco. La gobernanza, la transparencia y la integridad no son conceptos declarativos, sino prácticas concretas que forman parte de nuestra forma de hacer negocios”, señaló Carolina Bellenda, Gerente de ESG de Banque Heritage.

Gobernanza alineada a los más altos estándares internacionales

La certificación ISO 37001 se suma a una estrategia integral para gestionar la gobernanza, que incluye la adopción y certificación bajo estándares internacionales en distintos ámbitos.

En esta línea, el banco publicó en 2025 su primer Reporte de Sostenibilidad bajo metodología GRI.

Asimismo se certificó como Great Place to Work®, a la vez que se recertificó en Responsabilidad Social Empresarial con World COB, y fue distinguido en 2025 como Banco Más Sustentable del Uruguay 2024 por Global Banking & Finance Review.

Este último reconocimiento estuvo fuertemente vinculado a la implementación del Sistema SARAS – Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales-, alineado a los más exigentes estándares de la Unión Europea.

Sostenibilidad ambiental: de la estrategia a la acción

El banco fue el primero del país en implementar el Sistema SARAS, un modelo de análisis de riesgos ambientales y sociales, que se aplica a todos los créditos superiores a un millón de dólares. La herramienta, desarrollada en conjunto con el Banco de Desarrollo Alemán (DEG), permite evaluar el impacto ambiental, social y de gobernanza de los créditos otorgados, de acuerdo con los estándares de la Unión Europea y los lineamientos del Banco Mundial.

Asimismo, el banco continúa ampliando su línea de préstamos verdes para financiar proyectos de eficiencia energética y otras iniciativas de impacto ambiental positivo, al tiempo que refuerza su apuesta por las inversiones responsables alineadas a criterios ESG, entre las que se destacan los Depósitos a Plazo Fijo Verdes, que canalizan fondos hacia proyectos sostenibles.

La gestión ambiental también se refleja en la reducción de la huella de carbono (10,6% menos en 2024), compensada mediante bonos certificados de Bosques del Uruguay (VERRA), y en programas de gestión responsable de residuos, papel y tecnología.

Compromiso social y foco en las personas

El banco impulsa el desarrollo de sus colaboradores a través de programas de capacitación continua, reconocimiento por desempeño y una cultura organizacional validada con la certificación Great Place to Work®.

El compromiso con la comunidad se materializa en programas de impacto educativo con foco en educación financiera, desarrollados junto a organizaciones como Ánima, Forge, DESEM, y Niños con Alas, así como en iniciativas que promueven el liderazgo femenino en las organizaciones, en alianza con RedMe.

Este enfoque se complementa con un foco hacia los clientes donde la institución promueve la banca responsable, transparente y orientada al largo plazo, con productos diseñados para generar valor real, fomentar el ahorro y la inversión consciente, y una mejor toma de decisiones financieras. “Iniciativas como la Cuenta Smart - que remunera los saldos en cuenta-, así como la oferta de productos de inversión alineados a criterios ESG -como los Depósitos a Plazo Fijo Verdes-, reflejan el compromiso del banco en generar valor concreto para nuestros clientes”, destaca Bellenda.

“Nuestros clientes, especialmente las nuevas generaciones, valoran relacionarse con organizaciones con propósito, coherentes y transparentes. Nuestra gestión responsable también es una forma de construir vínculos de largo plazo”, agregó.

Con una trayectoria consolidada, una estrategia clara y una mirada de largo plazo, Banque Heritage reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del país, fortaleciendo la confianza de clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad, y posicionándose como un referente en gobernanza, ética y sostenibilidad en el sistema financiero uruguayo.