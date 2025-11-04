Dólar
NETWORKING

Banque Heritage reunió a clientes y amigos en una noche exclusiva sobre la Rambla; mirá las fotos

La entidad bancaria organizó una nueva edición del After Heritage en el rooftop del Hyatt Centric, un encuentro exclusivo con clientes y amigos

4 de noviembre 2025 - 13:05hs
INSTITUCIONAL (2)
Adriana Tissoni, Paola Besio, Paula Montes de Oca, Mónica Galleno.

Adriana Tissoni, Paola Besio, Paula Montes de Oca, Mónica Galleno.

Verónica Zarfino, Laura Russo.

Verónica Zarfino, Laura Russo.

Daniela Riccetto, Anabella Yaques.

Daniela Riccetto, Anabella Yaques.

Aleix Almirall, Mariel Pérez, Gabriela Mira, Eduardo Felipe.

Aleix Almirall, Mariel Pérez, Gabriela Mira, Eduardo Felipe.

Romina Luis, Valeria Gómez, Daniela Reinado, Pablo Muro.

Romina Luis, Valeria Gómez, Daniela Reinado, Pablo Muro.

Lucía Blanco, Marcela de Britos, Laura Busto, Carolina Montalto.

Lucía Blanco, Marcela de Britos, Laura Busto, Carolina Montalto.

Días pasados se celebró una nueva edición del After Heritage, un encuentro pensado para agasajar a clientes y amigos.

El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, y su equipo fueron los anfitriones de una cita que cada año reúne a quienes forman parte del día a día de Banque Heritage.

Una oportunidad para compartir en un ambiente distendido y cercano

El evento tuvo lugar en el Rooftop del Hotel Hyatt Centric, donde los invitados disfrutaron de las inmejorables vistas a la Rambla de Pocitos junto a una atractiva propuesta gastronómica, en el marco de un espectacular atardecer primaveral.

Heritage, el único banco suizo con presencia en Uruguay, se especializa en Banca de Ahorro e Inversión y Banca Empresa. Su filosofía se basa en brindar una atención personalizada y diseñar soluciones a medida para cada cliente, acompañando sus diversas necesidades financieras.

Temas:

Banque Heritage clientes Amigos Rambla fotos

