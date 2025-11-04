Banque Heritage reunió a clientes y amigos en una noche exclusiva sobre la Rambla; mirá las fotos

Adriana Tissoni, Paola Besio, Paula Montes de Oca, Mónica Galleno. Verónica Zarfino, Laura Russo. Daniela Riccetto, Anabella Yaques. Aleix Almirall, Mariel Pérez, Gabriela Mira, Eduardo Felipe. Romina Luis, Valeria Gómez, Daniela Reinado, Pablo Muro. Lucía Blanco, Marcela de Britos, Laura Busto, Carolina Montalto.

Días pasados se celebró una nueva edición del After Heritage, un encuentro pensado para agasajar a clientes y amigos.

El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, y su equipo fueron los anfitriones de una cita que cada año reúne a quienes forman parte del día a día de Banque Heritage.

Una oportunidad para compartir en un ambiente distendido y cercano El evento tuvo lugar en el Rooftop del Hotel Hyatt Centric, donde los invitados disfrutaron de las inmejorables vistas a la Rambla de Pocitos junto a una atractiva propuesta gastronómica, en el marco de un espectacular atardecer primaveral.

Heritage, el único banco suizo con presencia en Uruguay, se especializa en Banca de Ahorro e Inversión y Banca Empresa. Su filosofía se basa en brindar una atención personalizada y diseñar soluciones a medida para cada cliente, acompañando sus diversas necesidades financieras.