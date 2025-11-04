Banque Heritage reunió a clientes y amigos en una noche exclusiva sobre la Rambla; mirá las fotos

Días pasados se celebró una nueva edición del After Heritage, un encuentro pensado para agasajar a clientes y amigos.
El gerente de Banca Empresa, Pablo Muró, y su equipo fueron los anfitriones de una cita que cada año reúne a quienes forman parte del día a día de Banque Heritage.
Una oportunidad para compartir en un ambiente distendido y cercano
El evento tuvo lugar en el Rooftop del Hotel Hyatt Centric, donde los invitados disfrutaron de las inmejorables vistas a la Rambla de Pocitos junto a una atractiva propuesta gastronómica, en el marco de un espectacular atardecer primaveral.
Heritage, el único banco suizo con presencia en Uruguay, se especializa en Banca de Ahorro e Inversión y Banca Empresa. Su filosofía se basa en brindar una atención personalizada y diseñar soluciones a medida para cada cliente, acompañando sus diversas necesidades financieras.