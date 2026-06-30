BBVA dona 5 millones de euros para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela

BBVA anunció una donación de 5 millones de euros para contribuir a la respuesta humanitaria ante los terremotos registrados en Venezuela. Los fondos se destinarán a Cruz Roja, UNICEF, ACNUR y distintas organizaciones locales para atender las necesidades más urgentes de la población y apoyar las tareas de reconstrucción.

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"Las noticias que llegan desde Venezuela nos conmueven profundamente. Desde BBVA queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además de la donación y las campañas solidarias, estamos trabajando en medidas para que nuestros empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad", señaló Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

Además de esta contribución, BBVA Provincial —la entidad del Grupo en Venezuela— puso en marcha un plan integral de apoyo para sus empleados y sus familias, que incluye acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. Asimismo, implementó medidas para facilitar el acceso a los servicios financieros de las personas afectadas por la emergencia, exonerando temporalmente las comisiones en operaciones entre cuentas de la entidad. También habilitó su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad.

Como parte de la respuesta global, el Grupo BBVA también está promoviendo iniciativas solidarias en los distintos países donde opera para canalizar la ayuda de empleados y clientes hacia las organizaciones que trabajan sobre el terreno.