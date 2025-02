Bill Gates reveló a dónde van sus multimillonarias donaciones y adelantó lo que planea hacer con su fortuna en el futuro

"He donado más de US$ 100.000 millones, pero todavía tengo más para dar", reconoció el multimillonario en entrevista con la BBC. Según detalló Gates, de estos US$ 100.000 millones, más de US$ 60.000 millones fueron cedidos a la Fundación Gates , una organización que creó junto a su exesposa y que trabaja para mejorar la salud y la educación. Actualmente la fundación apoya proyectos en más de 100 países, con el objetivo de lograr la igualdad de acceso a estos servicios.

"No he hecho ningún sacrificio personal. No he pedido menos hamburguesas ni he ido menos al cine", dijo al respecto.