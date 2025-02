Bill Gates: lo que dijo el famoso multimillonario sobre las posibilidades de una nueva pandemia, su relación con Elon Musk y el futuro de la IA

En esta serie de entrevistas, uno de los temas que abordó fue su opinión sobre Elon Musk, otro de los multimillonarios que está dando que hablar por su manejo de la red social X y por su involucramiento en el ámbito político, como uno de los principales acompañantes de Donald Trump. En diálogo con El País de España, Gates reveló que admira la labor “fenomenal que hizo en SpaceX para abaratar los lanzamientos, y el trabajo impresionante en Tesla para obligar a todos los fabricantes de automóviles a crear buenos vehículos eléctricos, algo importante para el clima”. Sin embargo, el multimillonario dijo que con Musk no coinciden en muchas cuestiones políticas. “Al principio lo percibía como progresista y liberal, pero ahora se ha vuelto más conservador. No he tenido ocasión de hablar con él sobre eso, pero dado que ejerce influencia, espero que reflexione bien sobre lo que dice”, sostuvo.