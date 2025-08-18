Cómo Deloitte está transformando la auditoría con GenAI y agentes inteligentes

Deloitte anuncia la llegada de nuevas capacidades de Inteligencia Artificial (IA) dentro de Omnia , la plataforma global de Auditoría y Assurance basada en la nube de la Firma, mismas que están diseñadas para transformar la experiencia en esta materia, lo que representa un esfuerzo para impulsar la innovación con tecnología mejorada.

A medida que el panorama y los negocios de cada cliente cambian, dichas capacidades representan una evolución en los procesos de auditoría al abordar las complejidades con soluciones ágiles e integradas.

"Continuamos fortaleciendo nuestro liderazgo en auditoría al expandir las capacidades de inteligencia artificial en nuestra plataforma global Omnia. El rápido ritmo del avance tecnológico y la creciente complejidad en los entornos comerciales exigen un compromiso continuo con el cambio digital dentro de nuestro negocio ", afirma Emeterio Barrón, Socio Director de Auditoría y Assurance de Deloitte Spanish Latin America.

Nos entusiasma estar a la vanguardia de los esfuerzos para aprovechar la última tecnología de IA en los procesos de auditoría y assurance, forjando un enfoque innovador del trabajo que combina una red de herramientas de IA adaptables y multifuncionales con las habilidades de nuestro talento Nos entusiasma estar a la vanguardia de los esfuerzos para aprovechar la última tecnología de IA en los procesos de auditoría y assurance, forjando un enfoque innovador del trabajo que combina una red de herramientas de IA adaptables y multifuncionales con las habilidades de nuestro talento

Avance en los procesos de auditoría con GenAI

Las nuevas capacidades transforman los procesos clave de auditoría al incorporar inteligencia artificial generativa (GenAI) a través de la plataforma Deloitte Omnia:

Revisión mejorada de la documentación: Con las capacidades de la GenAI se pueden hacer revisiones iniciales de la documentación de auditoría y dar sugerencias para mayor claridad y coherencia.

Mejora en la navegación de estados financieros: Los auditores pueden explorar la información relevante en los borradores de los estados financieros cargados y preguntar sobre el contenido de estos, lo que agiliza los procedimientos de vinculación.

Procesos optimizados de extracción de datos: La capacidad de la GenAI para resumir la información de documentos permite a los auditores desbloquear la información más valiosa y llegar a conclusiones de manera eficiente.

Capacidades de redacción avanzadas: Un flujo de trabajo impulsado por la GenAI es capaz de crear borradores de comunicaciones relacionadas con la auditoría y memorandos contables.

Capacidades de investigación mejoradas: Las nuevas capacidades de la plataforma de investigación de auditoría y contabilidad de Deloitte generan respuestas oportunas a las preguntas de investigación de los auditores y sintetizan temas contables desafiantes, ayudándolos a adquirir nuevos conocimientos.

Gestión proactiva de riesgos: la compañía desarrolla tecnología de identificación de riesgos diseñada para evaluar fuentes de información externas sobre diversos eventos y poder reconocer posibles factores de riesgo en las auditorías.

La auditoría entra en una nueva era gracias a la IA. Deloitte Omnia incorpora agentes inteligentes que actúan como asistentes digitales: pueden realizar tareas específicas, recordar información relevante y coordinarse entre sí como un sistema conectado. Con esta integración, los auditores cuentan con herramientas más eficientes para tomar decisiones y optimizar su trabajo diario.

"En un futuro muy próximo, los agentes de inteligencia artificial colaborarán de forma sincronizada con nuestros profesionales, procesando datos complejos —como los provenientes de satélites y otras fuentes avanzadas— para identificar patrones, anticipar riesgos y descubrir anomalías con mayor precisión", enfatiza Barrón. "Sobre nuestros principios sólidos de responsabilidad profesional y el firme compromiso de proteger el interés público, la herramienta está sentando las bases de un futuro exigente e innovador, donde la tecnología no solo transforma, sino que convierte las oportunidades de transformación en resultados concretos y sostenibles”, agrega.

Todas estas capacidades de IA se desarrollaron en el marco de la iniciativa Trustworthy IA™ de Deloitte, que incorpora la gobernanza, controles y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida de la IA, impulsando el imperativo de calidad de la Firma y mejorando la confianza de los usuarios.

Innovación tecnológica y compromiso con la IA Desde su lanzamiento en 2015, Deloitte Omnia ha evolucionado para adoptar nuevas tecnologías, con el objetivo de ofrecer una experiencia de auditoría de alta calidad, personalizada y adaptada a los desafíos de los clientes.

El año pasado, la empresa fue reconocida en el International Accounting Forum and Awards con el premio "AI Innovation Initiative of the Year" por sus capacidades mejoradas de Omnia GenAI.

La compañía mantiene su compromiso de difundir la GenAI en toda la organización para empoderar a los profesionales y aumentar sus habilidades, por ello ha lanzado grandes modelos de lenguaje y chatbots con el propósito específico que los casi 85.000 profesionales de Auditoría y Assurance de la Firma en todo el mundo los aprovechen.

Los colaboradores en el área de auditoría de Deloitte también aprovechan el chatbot GenAI que la organización pone a disposición de los profesionales y que ejecutó más de tres millones de avisos de IA en el primer año de uso.

Deloitte también continúa con el incremento de ofertas externas de tecnología de IA, ya que recién lanzó la Red Global Agentic, que ofrece un conjunto de agentes de IA listos para implementar soluciones con capacidad a escala.