Cómo inscribirse en el evento de pádel más destacado del verano en Punta del Este: fechas, sponsors y formato

Altra Padel debuta en Punta del Este con dos torneos que combinan deporte, networking y vida social, y buscan consolidar una nueva comunidad del verano

26 de diciembre 2025 - 12:12hs
Este verano, Punta del Este suma una nueva propuesta que combina deporte, networking y vida social. Altra Padel nace como una comunidad pensada para gente joven y activa, con la ambición de convertirse en el club de pádel más grande de Argentina.

El lanzamiento de Altra se dará a través de dos torneos de pádel en Punta del Este, que se disputarán el 2 y el 13 de enero en PADELSIDE, el club más premium del Este y reconocido por contar con las canchas de mejor calidad.

El Punta Open Padel by Insigneo, que se jugará el 2 de enero, estará orientado a un público joven que busca una alternativa deportiva distinta, exclusiva y divertida para disfrutar del verano. En tanto, el torneo del 13 de enero estará especialmente diseñado para los participantes de Punta Tech, la conferencia que reúne a referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor de la región.

Altra se asoció con Punta Tech para ofrecer a sus asistentes una experiencia que va más allá de lo profesional: una propuesta que integra deporte, comunidad y vida social en un entorno premium.

Detrás de Altra Padel está Verónica Marseillan, emprendedora argentina que, tras vivir varios años en Nueva York y Miami, cursar un MBA en Columbia University y trabajar en el ecosistema tecnológico de Estados Unidos, decidió volver a su país para impulsar un concepto basado en la construcción de comunidad, vínculos y networking a través del deporte.

Ambos torneos comenzarán a las 15 horas, con categorías masculinas y femeninas, y culminarán a las 20 horas con un after exclusivo, abierto a jugadores y amigos. Los torneos cuentan con Insigneo como main sponsor, y con el apoyo de El Observador, Stella Artois, ProGravity y Think Thanks.

Estos eventos marcan el puntapié inicial de Altra Padel, una comunidad que busca consolidarse como un punto de encuentro donde el deporte, la vida social y el networking conviven en experiencias de alta calidad.

Para conocer más sobre los próximos eventos y novedades, se puede seguir a @altra.padel en Instagram.

Podés inscribirte a los torneos de Altra Padel a través de los siguientes enlaces:

Torneo del 2 de enero

Torneo del 3 de enero

