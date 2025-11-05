Cómo la inteligencia artificial está transformando el periodismo: los nuevos desafíos que se debatieron en la Universidad ORT

Del 22 al 24 de octubre, la Facultad de Comunicación de la Universidad ORT Uruguay reunió estudiantes, académicos y profesionales en torno a los desafíos contemporáneos de la comunicación digital , la inteligencia artificial y los procesos mediáticos globales, en las II Jornadas InMediaciones de la Comunicación.

Se desarrollaron paneles, talleres, presentaciones de investigación y actividades prácticas centradas en los cambios que atraviesa la comunicación en el ecosistema digital.

Una de las instancias más destacadas fue el IA Prototyping Sprint de Google News Initiative , facilitado por el equipo de Fathm Ltd, que permitió a medios uruguayos desarrollar prototipos de inteligencia artificial aplicables a sus redacciones y procesos editoriales.

El taller, implementado en alianza con Google, buscó fomentar la adopción de herramientas tecnológicas en el periodismo y fortalecer la colaboración entre universidades, medios y empresas tecnológicas globales.

Chequeado y la Unión Europea: ética, verificación y desinformación

Otro de los hitos fue la presencia del equipo de Chequeado, medio de verificación argentino referente en la región. Durante el taller “ChequIAr en tiempos de desinformación”, compartieron estrategias y herramientas digitales para verificar información y combatir la desinformación, en un contexto donde la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la confianza pública y el ejercicio del periodismo responsable.

Esta actividad formó parte de una cooperación internacional promovida por la Unión Europea, que busca fortalecer las capacidades locales en verificación, alfabetización mediática y uso ético de la IA en comunicación.

Desde el Decanato: academia, medios y comunidad

Por su parte, el Dr. Esteban Zunino, decano de la Facultad de Comunicación, subrayó la relevancia de las jornadas como espacio de encuentro entre la universidad y los medios:

“Es un honor recibir aquí a periodistas y trabajadores de medios de comunicación de gran relevancia nacional. Este evento busca justamente eso: abrir las puertas de la facultad para que la academia dialogue con el mundo profesional”.

Desde su primera edición, las Jornadas InMediaciones buscan consolidarse como un hito anual que combine investigación, formación y reflexión crítica Desde su primera edición, las Jornadas InMediaciones buscan consolidarse como un hito anual que combine investigación, formación y reflexión crítica

El Dr. Francisco Arri, secretario docente, destacó el valor de este tipo de encuentros para el aprendizaje integral:

“Aprovechar estas instancias es entender que una parte de la vida universitaria sucede fuera del salón de clases. Pasa fuera del vínculo entre docente y estudiante, y ocurre también en actividades como esta, donde colegas recién graduados comparten su experiencia, cómo eligieron su tema de trabajo final y qué aprendizajes surgieron en el proceso”.

Una mirada hacia el futuro

La revista InMediaciones de la Comunicación, publicación académica de la Facultad de Comunicación, acompañó las jornadas como eje de diálogo y producción científica sobre las transformaciones del campo comunicacional.

El evento reafirmó el compromiso de ORT con la innovación, la formación crítica y el diálogo internacional en torno a la transformación mediática impulsada por la tecnología.