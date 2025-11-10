El Sodre presenta "Carmina Burana" para apoyar a niñas, niños y adolescentes del país, con la dirección de María Ricetto

El próximo miércoles 17 de diciembre a las 20:00 hs , el Auditorio Nacional del Sodre será escenario de una noche muy especial: la presentación de Carmina Burana , una cantata escénica coreografiada por el Ballet Nacional del Sodre , junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional .

La función será a beneficio de América Solidaria Uruguay , organización que desde hace más de una década impulsa el protagonismo de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Bajo la dirección artística de Mauricio Wainrot y con la música de Carl Orff , Carmina Burana es una de las obras más imponentes del repertorio clásico. La propuesta combina danza, música y canto en una experiencia de gran fuerza visual y emocional.

“Este tipo de alianzas nos permiten seguir impulsando nuestros programas sociales y, al mismo tiempo, acercar el arte a nuevos públicos. Es una forma de celebrar fin de año con sentido, apostando al futuro de niños, niñas y adolescentes”, expresó Ignacio Gari, Presidente del Directorio de América Solidaria Uruguay.

Previo a la función, las empresas aliadas podrán disfrutar de un cocktail exclusivo a cargo de Aguaverde, reconocido por su propuesta de planificación de eventos de primer nivel, en una experiencia que une arte, sabor y compromiso social.

Consultá por paquetes de entradas en [email protected] o mediante el celular 094378451.

Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas que América Solidaria desarrolla en Uruguay.

Adquirí tus entradas en Tickantel y en boletería del Auditorio Nacional del Sodre.

Sobre América Solidaria

América Solidaria tiene como misión trabajar colaborativamente con las comunidades más excluidas del continente para promover el protagonismo de la niñez y adolescencia en el ejercicio y defensa de sus derechos.

¿Cómo lo hacen? A través del diseño y la implementación de talleres y cursos, campamentos educativos, ferias de proyectos, recursos didácticos, webinars, y espacios de formación, dirigidos a formar una nueva generación de adolescentes y jóvenes comprometidos con el desarrollo sostenible de sus comunidades y constructores de ciudadanía.

Actualmente, la institución desarrolla su labor en cuatro líneas principales —niñez, adolescencia, mundo adulto (educadores y familias) y espacios de carácter interinstitucional—, articuladas por un eje transversal que atraviesa todos sus programas: la prevención y promoción de la salud mental.

Los principales programas que abordan las mencionadas líneas de trabajo son:

“Niñez en Juego”: una propuesta para niños y niñas en edad escolar, que trabaja sobre la promoción de derechos y el desarrollo de habilidades socio-emocionales. Este proyecto se implementa principalmente en escuelas y clubes de niños con el objetivo de promover mayores niveles de convivencia, reducir los niveles de violencia y fortalecer una cultura del respeto y el buen trato.

“Accionadores”: es una propuesta para adolescentes, que trabaja sobre el desarrollo de proyectos juveniles y habilidades socioemocionales. La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante el diseño e implementación de proyectos con impacto en la comunidad. Al finalizar los talleres, los adolescentes habrán desarrollado habilidades clave para la ciudadanía, el aprendizaje y el ingreso al mercado laboral.

“Concausa”: es otro programa para adolescentes, que busca el desarrollo de proyectos de impacto social alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Todos los proyectos elaborados en el marco de los Accionadores, son invitados a postular en un concurso nacional. Todos reciben formación y un grupo seleccionado de equipos, participan de un campamento educativo y una gran feria de proyectos juveniles.

Salud mental: como eje transversal a todos los programas, busca trabajar en la promoción de la salud mental y la educación emocional, con talleres en centros educativos y centros juveniles, formando promotores de salud mental, facilitando encuentros intergeneracionales y elaborando materiales y recursos como el juego “Colectivamente”.

Durante el 2025 los programas se implementaron en los departamentos de Canelones, Tacuarembó, Cerro Largo, Paysandú, Durazno y Montevideo con profesionales remunerados y voluntarios/as que colaboran en diferentes modalidades (voluntariado juvenil, universitario, corporativo, profesionales).

América Solidaria desarrolló diversas estrategias para el levantamiento de fondos que le permiten año a año implementar todos los programas mencionados. Su modo de financiamiento se basa en la construcción de alianzas con el sector público, con el sector privado, con organizaciones internacionales, embajadas, otras ONGs internacionales, donantes particulares, venta de servicios y la organización de eventos de recaudación de fondos. Esta última línea tuvo un gran desarrollo en los últimos años y se constituye hoy como una de nuestras principales fuentes de ingresos. En tal sentido, en el 2025 la fundación tuvo 3 eventos confirmados: