Encontraron por casualidad un nicho de negocios en el trabajo remoto, crearon una startup desde cero y ahora planean consolidarse en Asia y África

A principios de 2022, Juan Pablo Bordaberry trabajaba en una empresa de venta de insumos agropecuarios y sus ahora socios, Juan Manuel Cat y Santiago Alcuri, en una tienda Apple de Uruguay. En ese momento, no se imaginaban que meses más tarde dejarían su trabajo y crearían una idea de negocio que no existía en la región.

“Una empresa inglesa llamó un día a mis socios y les dijo´tengo un empleado remoto en Uruguay y necesito equiparlo, pero no conozco a nadie y necesito comprarles a ustedes y pagarles con una transferencia internacional´”, contó Bordaberry a El Observador sobre el inicio del emprendimiento.

“Enseguida vimos que había negocio, rentabilidad y una demanda creciente”, destacó el cofundador de la plataforma.

Pero el camino no fue fácil. “A diferencia de una startup clásica no hicimos una ronda de inversión, sino que fuimos creciendo de forma orgánica con nuestro laburo y nuestro tiempo, lo que implicó no cobrar durante los primeros meses”, contó Bordaberry.

El ser latinos y conocer de cerca la cultura, así como las monedas de cada país y cómo funcionan las fronteras y aduanas, fueron parte de los diferenciales que los hicieron crecer.

Hoy, dos años después, 28 personas trabajan en la empresa, con una cartera de clientes de 250 compañías, repartidas en 95 países.

Del primer al segundo año, aumentaron por cinco la facturación, de US$ 1,6 millones a US$ 5,5 millones. De cara al cierre de este año, la startup está por duplicar esta facturación. “Tenemos una proyección de US$ 13 millones y actualmente venimos un 15% arriba de eso”, detallaron desde la empresa.

Nuevas ideas y proyectos a futuro

A partir de este nicho de negocio, conformado por empresas con trabajadores remotos en distintas partes del mundo, los emprendedores fueron ampliando su idea de negocio.

Dentro de las nuevas iniciativas que surgieron en estos dos años destacan los regalos empresariales, una forma de promover la cultura empresarial a través de presentes.

Otro proyecto de Tecspal es la reutilización de equipos tecnológicos mediante programas de reciclaje y recompra de dispositivos corporativos, buscando reducir el impacto ambiental de las operaciones tecnológicas.

A nivel de negocio, la startup proyecta para 2025 crecer fuertemente en Asia, continente en el que ya tienen operativos ocho países.

“Estamos apuntando ahí porque hay muchas empresas de Estados Unidos mirando para ese sector del mundo. Hay un gran potencial”, sostuvo Bordaberry.

Crecer en más países de esta región, explicó, implica “tiempo y cabeza de parte del equipo operativo”, para conocer cómo es la dinámica de cada país y conseguir a los proveedores.

Con un importante posicionamiento en Latinoamérica y Europa, África es otro de los destinos en los que la empresa apunta a consolidarse.

“Hoy tenemos muchos países de África abiertos, como Zimbabue, Nigeria, Marruecos y Egipto, y apuntamos a mejorar la operativa dentro de cada uno de esos países”, adelantó.