Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / CÓCTEL

Endeavor Uruguay lanzó su agenda 2026 con anuncios, reconocimientos y foco en el crecimiento emprendedor

La organización delineó sus desafíos y apoyos para el año, con foco en escalar emprendimientos y fortalecer su red de mentores y referentes

18 de marzo 2026 - 15:24hs
Screen Shot 2026-03-18 at 15.15.37
Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.03
Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.55

El 11 de marzo, Endeavor Uruguay celebró su tradicional cóctel de bienvenida para presentar los desafíos de 2026 ante emprendedores, mentores, directores, consejeros, sponsors y referentes de su red. El encuentro, realizado en el restaurante AVA Experiencia Gourmet, reunió a la comunidad en una noche marcada por el networking y el intercambio.

Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.55

Entre las iniciativas previstas para este año se destacan programas destinados a apoyar emprendimientos de todo el país, brindándoles herramientas de gestión y acompañamiento. También, se impulsará a emprendedores de base tecnológica para facilitar su escalabilidad hacia nuevos mercados. A su vez, continuarán las actividades exclusivas para mentores y partners, con el objetivo de seguir fortaleciendo la comunidad.

Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.03

En cuanto a sus eventos emblemáticos, la organización prepara una edición especial de la MEGA Experiencia Endeavor, centrada en mentorías y con mayor capacidad tanto de público como de mentores. La actividad se realizará el jueves 28 de mayo en el centro de eventos del Parque de Innovación del LATU.

Como es tradición en cada Cóctel, se reconoció al Mentor y Mentora del año, quienes donaron más horas asesorando emprendedores durante 2025. El reconocimiento fue para Juan José Behrend y Karen Burschtin.

Además, la red sumó a un nuevo Emprendedor Endeavor, Santiago Pehar, de LOOG, y celebró la incorporación de Martín Dovat a su directorio.

Temas:

Endeavor Endeavor Uruguay Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

"No alcanza con tener un familiar con cáncer": cómo funcionan los estudios genéticos que serán financiados por el FNR en el Clínicas

El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

Manchester City 1-2 Real Madrid: con un gran Vinícius Jr. y una buena presentación de Federico Valverde los merengues ganaron de visita y clasificaron a cuartos en la Champions League

Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar