Endeavor Uruguay lanzó su agenda 2026 con anuncios, reconocimientos y foco en el crecimiento emprendedor

El 11 de marzo, Endeavor Uruguay celebró su tradicional cóctel de bienvenida para presentar los desafíos de 2026 ante emprendedores, mentores, directores, consejeros, sponsors y referentes de su red. El encuentro, realizado en el restaurante AVA Experiencia Gourmet, reunió a la comunidad en una noche marcada por el networking y el intercambio.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.55 Entre las iniciativas previstas para este año se destacan programas destinados a apoyar emprendimientos de todo el país, brindándoles herramientas de gestión y acompañamiento. También, se impulsará a emprendedores de base tecnológica para facilitar su escalabilidad hacia nuevos mercados. A su vez, continuarán las actividades exclusivas para mentores y partners, con el objetivo de seguir fortaleciendo la comunidad.

Screen Shot 2026-03-18 at 15.16.03 En cuanto a sus eventos emblemáticos, la organización prepara una edición especial de la MEGA Experiencia Endeavor, centrada en mentorías y con mayor capacidad tanto de público como de mentores. La actividad se realizará el jueves 28 de mayo en el centro de eventos del Parque de Innovación del LATU.

Como es tradición en cada Cóctel, se reconoció al Mentor y Mentora del año, quienes donaron más horas asesorando emprendedores durante 2025. El reconocimiento fue para Juan José Behrend y Karen Burschtin.

Además, la red sumó a un nuevo Emprendedor Endeavor, Santiago Pehar, de LOOG, y celebró la incorporación de Martín Dovat a su directorio.