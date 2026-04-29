Entre la vocación y el mercado: la campaña que hizo replantear decisiones a toda una generación

La agencia From fue reconocida en los Clio Awards por su campaña para el Consejo Profesional de Agrimensura , en la categoría Film Craft / Copywriting, con la pieza “Psicólogos ”, parte de una campaña que también incluye “Abogados” y “Médicos”.

En un país como Argentina, donde ciertas profesiones concentran históricamente el deseo aspiracional de los jóvenes, la campaña se apoyó en una lectura cultural precisa. Carreras como Psicología, Medicina o Abogacía no solo son elegidas de forma masiva, sino que además presentan una marcada sobrepoblación. redacta mejor

Esta saturación, ampliamente naturalizada, convive con un problema menos visible pero igual de relevante: la escasez de agrimensores, una profesión clave para el desarrollo territorial y la infraestructura del país.

Frente a ese desbalance, la idea evitó el discurso aspiracional tradicional y optó por intervenir en la conversación cultural ya instalada . En lugar de presentar la agrimensura desde sus atributos técnicos, puso el foco en la tensión entre vocación, mercado laboral y futuro económico. La campaña construyó un contraste claro: mientras miles de jóvenes compiten en campos saturados, la agrimensura aparece como un escenario opuesto, con alta demanda, estabilidad y buenas perspectivas de desarrollo.

El impacto fue inmediato y medible. A poco tiempo de su lanzamiento, la campaña instaló el tema en la agenda pública, generando debate sobre la relación entre elección de carrera y oportunidades reales de trabajo. Pero más allá de la conversación, logró su objetivo principal con un incremento del 52% en la cantidad de estudiantes que se inscribieron a las carreras de Agrimensura en universidades de todo el país.

Más que una campaña, el proyecto se convirtió en un caso de cómo la creatividad puede leer el contexto cultural con precisión y transformarlo en una herramienta concreta de cambio.

La campaña fue producida por Pardelion Films y dirigida por Alfonso Guerrero.

“Que haya pocos agrimensores es un problema. Pero cuando lo pensamos desde el lado del estudiante y del futuro agrimensor lo entendimos como una oportunidad. Paramos el mensaje justamente en lo que veíamos como contra para contar todo lo bueno que tiene estudiar algo que no estudia nadie. Nos propusimos hacer una campaña de awareness de una carrera profesional que da laburo y buena guita en un contexto económico argentino que obliga a pensar nuevas posibilidades”, comentó Chelo Waintraub Cofundador y CCO de From.