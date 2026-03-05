EXPO Construye vuelve a Punta del Este: tres días para conocer el futuro de la construcción

Punta del Este se prepara para recibir una nueva edición de EXPO Construye , que se celebrará en el Centro de Convenciones desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo . Con más de 160 empresas confirmadas y cerca de 400 marcas representadas, la exposición se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del sector en la región.

En su segunda edición, amplía su propuesta incorporando innovación, diseño y soluciones orientadas al desarrollo constructivo e inmobiliario.

La instancia recorre todas las etapas de un proyecto , desde la planificación inicial hasta su concreción, y ofrece a los visitantes una experiencia integral junto con una visión actualizada de las tendencias, los avances tecnológicos y las oportunidades que impulsan al sector.

La muestra abarcará más de 80 rubros vinculados a la inversión inmobiliaria, maquinaria, tecnología, herramientas, estilos y sistemas constructivos. Entre las principales novedades para esta edición se destaca la presentación de nuevos sistemas de construcción en hierro y galpones, además de tendencias en piscinas y espacios de spa, segmentos que vienen mostrando un crecimiento sostenido en desarrollos residenciales y turísticos.

También habrá una presencia internacional, con empresas de México, Argentina y Brasil que llegarán con lanzamientos que van desde soluciones sanitarias hasta herramientas especializadas de última generación. Esta diversidad busca acercar al mercado uruguayo productos y tecnologías que marcan tendencia en otros países de la región.

Además de la construcción tradicional, la muestra se ampliará hacia áreas complementarias como diseño de interiores, decoración de ambientes, mobiliario a medida y cocinas personalizadas. A esto se suman propuestas de movilidad, incluyendo automóviles, empresas de trailers, y maquinaria agrícola.

El arte también tendrá su espacio con exposiciones de Gabriela Rieiro, Raúl Sampayo y Adrián Sosa, quienes presentarán sus obras en vivo.

Durante los tres días de actividad se desarrollará una agenda completa de charlas, paneles, lanzamientos y demostraciones en vivo. Entre los disertantes confirmados se encuentran Gabriel Grasiuso, especialista en franquicias, además de un panel de inversión coordinado por el estudio Clavijo. También participará Carolina Sur, economista, influencer y asesora de inversión con 100.000 seguidores en redes sociales, autora del libro “De gastadora a inversora”.

EXPO Construye apuesta a consolidarse como una plataforma estratégica para empresarios, inversores, desarrolladores, profesionales y público interesado en conocer el presente y futuro de la industria de la construcción.

La exposición fue declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Turismo de Uruguay y de Interés Departamental por la Junta Departamental de Maldonado. La primera edición, realizada en 2025, se consolidó como un hito para el sector en Uruguay y la región, con la participación de más de 75 empresas nacionales e internacionales, una intensa agenda de charlas y conferencias, y un amplio respaldo institucional.

Las entradas para EXPO Construye Punta del Este 2026 están a la venta a través de RedTickets.