El nuevo hito de Horizon: la startup uruguaya basada en San Francisco captó inversión por US$ 3,5 millones

Horizon, la startup especializada en soluciones de inteligencia organizacional fundada por los jóvenes uruguayos Nicolás Scopesi (CEO), Nicolás López (CPO) y Miguel Langone (CTO) , anunció el cierre de una de las rondas semilla más relevantes del ecosistema latinoamericano reciente . Se trata de un total de US$ 3,5 millones , en una operación que fue liderada por el fondo NXTP , con participación de Jeff Lawson, EWA Capital, Tom Hedrick, Matías Woloski, Ruben Sosenke y otros inversores estratégicos.

La empresa tecnológica, que integra el ecosistema de innovación de Cubo Itaú Uruguay y tiene sede operativa en San Francisco , funciona como una plataforma de inteligencia para organizaciones de banca, servicios financieros y seguros.

Con el capital obtenido en esta ronda de inversión la startup busca acelerar su expansión y potenciar su despliegue en empresas del sector financiero y su capacidad de integración con más procesos operativos.

“Los fondos obtenidos en esta ronda permitirán ampliar los despliegues empresariales, profundizar integraciones técnicas y extender el alcance de la plataforma a más procesos organizacionales ”, adelantaron desde la empresa.

La plataforma fue desarrollada como un sistema de inteligencia artificial (IA) que conversa con empleados a escala, unificando diagnóstico, análisis y planificación en un solo entorno. Esto permite construir un cerebro digital, una representación viva y actualizada de cómo fluye el trabajo en las organizaciones, facilitando decisiones con base operativa concreta. A partir de allí, los equipos detectan ineficiencias ocultas, priorizan las iniciativas de mayor impacto, pudiendo ejecutar en minutos lo que tradicionalmente lleva 18 meses.

“Estamos frente a un cambio de era. En los próximos meses, muchas organizaciones van a tener que replantearse no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Horizon nació para ayudar a transformar ese ‘cómo’. Venimos a construir con propósito, aprender y adaptarnos sin detenernos. Esta ronda es una señal clara de que ese futuro ya empezó, y de que América Latina tiene un rol que jugar en él”, señaló Nicolás Scopesi, CEO y cofundador de Horizon.

En 2025, según datos brindados por la empresa, la startup incrementó seis veces sus ingresos respecto al año anterior, trabajando con empresas líderes como Mercado Libre, Itaú, PwC, SURA y PedidosYa. Sus modelos de IA realizaron más de 12.000 entrevistas a empleados en múltiples mercados, logrando más de 5.000 oportunidades de mejora, muchas con retornos estimados superiores a los US$ 100.000 por iniciativa.

El camino hasta llegar a la ronda semilla

Los fundadores de Horizon hicieron la primera parte de su camino con capitales propios (estrategia conocida en el ecosistema como bootstrapped). En octubre del 2024, la startup fue una de las 12 latinoamericanas seleccionadas de un total de más de 1.500 para participar de un programa de aceleración por parte del fondo de inversión Platanus, en Estados Unidos.

Su sed de conquistar mercados y escalar con su solución los llevó a mudarse en setiembre del 2024 a San Francisco, un lugar en el que destacan las conexiones que se pueden lograr, la mentalidad y ambición que tiene el ecosistema.

“En Uruguay la ambición de lo que estábamos queriendo hacer era a veces recibida con un poco de escepticismo, no se acostumbra a hacer algo así. Acá están todos igual de locos, todos quieren hacer el ´unicornio´, y están convencidos de que su idea va a ser la que va a ser exitosa. Eso no pasa tanto en Uruguay, entonces te abre la mente”, sostuvieron los founders de Horizon meses atrás en diálogo con Café y Negocios.