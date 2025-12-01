La colecta que superó expectativas: Devoto y Devoto Express revelaron cuánto lograron reunir para apoyar la educación

La campaña solidaria anual que Devoto y Devoto Express realizan a beneficio de la Fundación Niños con Alas volvió a confirmar que cuando la comunidad se involucra, los resultados se sienten. Gracias al aporte de miles de clientes, se recaudaron $1.272.007 , a los que se sumó la contribución de $233.667 realizada por Devoto y Devoto Express.

Con lo obtenido, la Fundación podrá fortalecer el apoyo académico y personal que ofrece a niñas, niños y adolescentes de barrios en contextos críticos , ampliando las oportunidades para que sostengan su trayectoria educativa y construyan un futuro con más alternativas reales.

“Esta campaña vuelve a mostrarnos que el impacto se construye con aportes cotidianos. Cada cliente que colaboró hizo posible que más niños y adolescentes tengan una oportunidad concreta de seguir estudiando ”, afirmó María Inés Lorenzo , encargada de RSE de Grupo Disco Uruguay.

A lo largo de 25 años de trabajo conjunto, Devoto y la Fundación Niños con Alas han construido una alianza que impulsa oportunidades educativas reales para niñas, niños y jóvenes de barrios vulnerables. Este vínculo ha permitido acompañar sus trayectorias desde las primeras etapas escolares hasta el inicio de su vida laboral.

Hoy, la Fundación sostiene el proceso educativo de casi 1.500 estudiantes y ya suma más de 5.000 egresados. Su labor se despliega en cinco centros de Montevideo —Obra Banneux (Casavalle), Nuestra Señora de Montserrat (La Teja), Jesús Isaso (Cerro Norte), Federico Ozanam (Unión) y Don Bosco (Camino Maldonado)— y se complementa con un Programa de Apoyo Liceal que posibilita que muchos adolescentes continúen sus estudios en instituciones privadas.

“Esta alianza con Grupo Disco es clave para sostener nuestro trabajo y acompañar a más niñas, niños y adolescentes en su recorrido educativo. Cada campaña nos permite concretar sueños muy concretos: que más estudiantes terminen la escuela, continúen el liceo y puedan aspirar a una educación terciaria o a una inserción laboral real”, señaló Álvaro Tarabal, presidente de la Fundación Niños con Alas.

Un aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta campaña solidaria se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015, cuando se hizo un llamamiento a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y perspectivas de las personas hacia 2030.

Entre los objetivos globales que se trazaron para cumplir esas metas, el número cuatro refiere a lograr una Educación de Calidad, algo con lo que se quiere contribuir a través de esta sinergia entre Devoto y Fundación Niños con Alas.