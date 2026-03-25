La empresa uruguaya Loog Guitars fue reconocida como una de las más innovadoras del 2026 por Fast Company

La publicación estadounidense Fast Company destacó a la empresa Loog Guitars fundada por el músico y empresario uruguayo Rafael Atijas .

La firma que se define como una tecnológica-con más del 90% de sus ventas a través de e-commerce- escala al ritmo de las startups de tecnología, pero con base en un producto físico estrella: su pequeña guitarra de tres cuerdas.

El instrumento cosechó cientos de miles de fanáticos anónimos y también llegó a las manos de los artistas más reconocidos del mundo como The Rolling Stones o Metallica que se presentaron en vivo o en televisión tocando la guitarra de Loog Guitars.

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En las últimas horas, Atijas dio a conocer un nuevo hito en su historia emprendedora, su empresa fue reconocida por la prestigiosa publicación americana Fast Company como una de las más innovadoras del mundo .

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“Parece que fue ayer cuando leía Fast Company y soñaba con formar parte algún día del mundo de las startups y la innovación. ¡Qué momento tan increíble! Ver a Loog Guitars nombrada una de las empresas más innovadoras de 2026 por Fast Company, junto a nombres como Google, Anthropic, LEGO y nuestros amigos de Duolingo (¡tanto Duolingo como Loog están entre las 15 mejores en educación!)”, reflexionó Atijas en su cuenta de LinkedIn.

La empresa nacida de una tesis de grado de la Universidad de Nueva York (NYU) en 2010 tiene inversores de la talla de Sergio Fogel y Gabriel Rozman y también ha sido furor en la plataforma internacional de crowfunding kickstarter.

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Loogs para todos los gustos

Loog Guitars comenzó como una guitarra en miniatura para los primeros acordes de los niños, pero se convirtió en un pequeño imperio musical. La compañía que empezó atendiendo al interés de niños de tres a seis años, también creó sus versiones para adultos —tanto en guitarras acústicas como en eléctricas— y realizó alianzas estratégicas con gigantes que van desde Fender y Gibson hasta Hello Kitty.

Además, la compañía diversificó sus productos y pasó a realizar también Loog Piano y Loog Ukelele y una gran variedad de accesorios.