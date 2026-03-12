La IA ya compra por ti: Santander y Visa prueban los primeros pagos hechos por agentes inteligentes en Latinoamérica

Banco Santander y Visa han anunciado hoy una colaboración estratégica que marca la culminación con éxito del primer piloto controlado de comercio con agentes de IA de Banco Santander en varios países de Latinoamérica . Este hito, es un ejemplo del avance en la forma en que los consumidores pueden delegar de manera segura tareas de compra con agentes de inteligencia artificial de confianza.

Visa Intelligent Commerce ofrece un conjunto de tecnologías integradas que aprovechan la infraestructura de Visa para permitir transacciones seguras, transparentes y con consentimiento e iniciadas por agentes de IA en nombre de los consumidores, cumpliendo en todo momento con estrictos estándares de seguridad y normativos. A través de esta colaboración, Banco Santander y Visa avanzan en casos de uso reales de comercio con agentes de IA y contribuyen a establecer un marco que permita una adopción responsable y escalable en la región.

Los agentes de IA completaron con éxito la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones, una prueba tangible de ejecución transfronteriza y multisectorial.

“Este es un paso importante para convertir la compra asistida por IA en una realidad práctica. Al probar transacciones reales, demostramos cómo estas tecnologías actúan como habilitadores de un comercio agéntico seguro e interoperable que preserva las protecciones al consumidor y los controles del emisor”, dijo Matías Sánchez , responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales de Banco Santander.

“El piloto con Santander marca un momento decisivo para el comercio en América Latina. A través de Visa Intelligent Commerce, estamos sentando las bases para transacciones impulsadas por IA que son seguras, fluidas y diseñadas para escalar, asegurando que todos los actores del ecosistema estén preparados para lo que viene”, señaló Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe.

Del concepto a la realidad: el piloto en América Latina

Banco Santander y Visa han demostrado, mediante un piloto controlado con credenciales de cinco mercados latinoamericanos, que los agentes de IA pueden iniciar pagos de manera segura en nombre de los consumidores dentro de parámetros de consentimiento definidos. El piloto validó elementos clave del recorrido del consumidor, como la captura de consentimiento, el manejo seguro de datos y la interoperabilidad entre comercios y redes de pago.

El piloto se ejecutó dentro del marco regulado de pagos de Visa y Banco Santander y bajo parámetros y estándares de supervisión existentes.

Nuevas investigaciones de Visa indican que más del 70% de los consumidores latinoamericanos ya han integrado la IA en sus procesos de compra. A medida que el comportamiento del consumidor evoluciona, el comercio agéntico está listo para convertirse en una realidad en 2026, transformando la manera en que las personas descubren, verifican y compran.