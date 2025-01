La riqueza conjunta de los multimillonarios fue de US$ 15 mil millones en 2024, según informe global

Un informe elaborado por la ONG Oxfam y consignado por EFE reveló que en 2024 la riqueza conjunta de los multimillonarios aumentó US$ 2 mil millones, pasando de US$ 13 mil millones en 2023 a US$ 15 mil millones. Según la organización, este es el segundo mayor aumento anual en la riqueza de los multimillonarios desde que se tienen registros.