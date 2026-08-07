La solidaridad de clientes de Devoto y Devoto Express permitió recaudar más de $1,7 millones para Aldeas Infantiles SOS Uruguay

Gracias al compromiso de miles de clientes y al aporte realizado por la empresa, la campaña solidaria, desarrollada entre el 24 de junio y el 19 de julio, finalizó con una recaudación total de $1.703.685. Del monto alcanzado, $1.436.049 corresponden a las donaciones realizadas por los clientes, mientras que Devoto y Devoto Express aportaron $267.636, reafirmando su compromiso con esta causa.
Los fondos estarán destinados a financiar la atención psicoterapéutica especializada que reciben niños, niñas y adolescentes que participan de los servicios de Cuidado Alternativo de Aldeas Infantiles y que han atravesado situaciones de maltrato o abuso. Este acompañamiento resulta fundamental para favorecer su recuperación emocional, fortalecer su autoestima y promover la construcción de vínculos saludables.
"Nos enorgullece renovar, una vez más, esta alianza que tiene más de una década con Aldeas Infantiles y comprobar el compromiso de nuestros clientes con una causa tan importante. Cada aporte suma para que más niños, niñas y adolescentes puedan acceder al acompañamiento profesional que necesitan y seguir construyendo un futuro con mayores oportunidades”, señaló María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.
El trabajo de Aldeas Infantiles SOS Uruguay
Aldeas Infantiles SOS Uruguay trabaja desde hace 64 años promoviendo el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, más de 2.000 participantes forman parte de sus programas en Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto, donde reciben acompañamiento a través de propuestas educativas, recreativas y de fortalecimiento familiar.
"En Aldeas Infantiles trabajamos para que cada niño, niña y adolescente crezca en un entorno protector que favorezca su bienestar y desarrollo. Muchos de quienes participan en nuestros programas han vivido experiencias de maltrato, abuso o abandono, por lo que el acceso a atención psicoterapéutica especializada es fundamental para acompañar sus procesos de recuperación. Gracias al compromiso de Devoto, Devoto Express y de miles de clientes, podremos seguir brindando ese apoyo a quienes más lo necesitan", señaló Sofía Guglielmone, coordinadora de Alianzas Corporativas de Aldeas Infantiles SOS Uruguay.