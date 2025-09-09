Dólar
/ Café y Negocios / SOSTENIBILIDAD

Líderes de empresas uruguayas se reunirán para repensar los modelos de negocio hacia un futuro más sostenible

Empresas locales debatirán cómo integrar sostenibilidad y propósito en sus modelos de negocio para impulsar un futuro más justo

9 de septiembre 2025 - 12:15hs
evento sostenibilidad foto uno

¿Cómo lograr que las empresas crezcan y, al mismo tiempo, generen un impacto positivo en la sociedad y el ambiente? Esta pregunta será el eje del encuentro “Modelos de innovación para un Uruguay sostenible”, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, a las 9:00 h, en el piso 22 de WTC Free Zone (Montevideo).

La actividad —de acceso gratuito y con cupos limitados— reunirá a líderes empresariales, representantes del ecosistema de impacto y organizaciones locales que ya están transformando la forma de hacer negocios en Uruguay.

Un nuevo paradigma empresarial

La jornada busca difundir y potenciar la innovación social corporativa, un enfoque que propone integrar la sostenibilidad y el propósito dentro de la estrategia de negocio. No se trata de filantropía ni de acciones aisladas, sino de generar valor compartido: beneficios para la sociedad y el ambiente que, al mismo tiempo, fortalezcan la competitividad empresarial.

Durante el evento, se expondrán:

  • Conceptos clave sobre sostenibilidad, propósito y modelos de negocio con impacto.
  • Casos reales de empresas uruguayas que ya aplican estrategias de innovación social.
  • Espacios de networking para identificar oportunidades de transformación dentro de sus organizaciones.

Una agenda para inspirar y accionar

El encuentro se desarrollará en dos bloques principales:

Parte 1 – Conectar y entender

Un espacio para poner en contexto el rol de las empresas frente a los desafíos sociales y ambientales de Uruguay, con la participación de referentes como Analía Giménez (Socialab), Teresa Pérez del Castillo (Impact Hub), Felipe Lasida (Sistema B Uruguay) y Felipe Filomeno (Pacto Global Red Uruguay).

Parte 2 – Inspirar

Panel de casos reales de empresas que ya están incorporando la innovación social corporativa en su estrategia de negocio. El espacio, moderado por Lorena Muiño, contará con la presencia de:

  • Alejandro Mazzoli de Rudy Burgers
  • María Soledad Collazo de Securitas discapacidad.
  • Sebastián Figuerón de Verdeagua
  • Isabel Loza de Arboreal

La participación requiere registro previo a través del siguiente link.

