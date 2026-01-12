Más exigencias estéticas y sexualización con IA: los nuevos desafíos que la tecnología impone a las mujeres se abordaron en Punta Tech

Cuando hace 18 años Sergio Fogel (cofundador de dLocal) y Pablo Brenner (director de Tecnología de BMG Group) crearon el Punta Tech Meetup , uno de los encuentros de networking más influyentes del ecosistema emprendedor de América Latina, “no habían casi mujeres”, recuerda Carolina Kind, directora de Lucero, productora encargada del evento.

“Al inicio éramos tres o cuatro, pero con los años eso fue mejorando de manera paulatina y lenta pero constante. Hoy crecimos al punto de que este año un 40% de los participantes para el evento principal del lunes son mujeres ”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios.

En ese proceso, indicó , se impulsaron diversas políticas orientadas a promover la diversidad y la inclusión .

Una de ellas fue la creación del W Meet Up , una instancia que nació hace cuatro años como un espacio para poner sobre la mesa la falta de paridad dentro del sector y que hoy ha evolucionado en paralelo a los cambios que atravesó el ecosistema tecnológico.

“Nosotras seguimos pensando que hay un montòn de cosas para hacer, pero se ha logrado mucho tambièn. Si uno ve la industria tecnológica se puede dar cuenta de que realmente son más las mujeres participando y tomando decisiones. Por eso tratamos de contribuir a la conversación, a pensarnos y no solo quedarnos a nivel de las diferencias económicas y de paridad, sino también ampliar la reflexión”, señaló.

Una edición con foco en pensar con más conciencia y profundidad y la importancia de ser humanos

IMG-20260112-WA0034

Con esto en mente, la edición 2026 del W Meet Up puso foco en profundizar en cómo se piensa, diseña y comunica en un contexto en el que la tecnología avanza a gran velocidad.

Para abordar estos temas, la organización invitó a Cecilia Rodríguez Suarez, una uruguaya radicada en España, formada en dirección de arte, con experiencia en el mundo editorial y en agencias digitales, y que hace seis años lidera su propio proyecto. Se trata de Proyectario, un estudio de estrategia y narrativa desde el que acompaña a marcas, instituciones y proyectos que buscan comunicar con coherencia, comprender su tiempo, evitar clichés y sumar una perspectiva crítica y de género.

En esa línea, la uruguaya destacó durante su presentación la importancia de que las corporaciones comuniquen de forma más humana. A su entender, uno de los principales problemas es la falta de observación del contexto en el que operan las marcas.

Desde su experiencia en el ámbito de la comunicación, Rodriguez señaló que muchas estrategias siguen partiendo de estrategias como el benchmark. Sin embargo, sostuvo que esa fórmula perdió sentido y que el proceso debería plantearse a la inversa.

“Primero tiene que estar el contexto humano y después el estudio de mercado”, afirmó, y advirtió que hoy muchas empresas están ofreciendo productos y servicios que no responden a necesidades reales.

A esto agregó que es necesario animarse a ser más humanos y sinceros, aunque en las grandes corporaciones este enfoque pueda ser visto como ingenuo en un inicio. “A los pioneros siempre los han llamado locos”, concluyó.

En relación a las narrativas, la experta llamó a reflexionar sobre cómo se generan ciertos discursos, su impacto en el público femenino y el rol de la tecnología en su masificación.

Durante su exposición, por ejemplo, puso el foco en las presiones estéticas que enfrentan las mujeres y en la brecha entre los datos reales y las narrativas que se construyen desde la industria. Como ejemplo, mencionó que en 2025 la blefaroplastia se convirtió en una de las cirugías estéticas más demandadas, impulsada por discursos que instalan nuevas “imperfecciones” y estándares de belleza, mientras que en sitios para adultos lo más buscado es “la belleza real”.

En ese marco, advirtió sobre la proliferación de productos y rutinas extremas promovidas en redes sociales, que van desde fajas faciales hasta tratamientos antiedad en mujeres jóvenes, e incluso en niñas, una tendencia global que revela cómo el mercado amplifica inseguridades y genera nuevas demandas de consumo, muchas veces desvinculadas de necesidades reales.

En la misma línea, la experta hizo hincapié en que la mayoría de las inteligencias artificiales que se utilizan en el día a día no priorizan aspectos éticos y ejemplificó con el caso de Grok la IA de Elon Musk que permite manipular fotos para “desnudar” a mujeres y menores de edad y que creó una nueva forma de sexualización. Mientras que en Europa Grok está bajo la lupa regulatoria, en Uruguay, a fines de 2025, el diputado Gabriel Gurmendez presentó un proyecto de ley para penalizar la creación de imágenes sexuales falsas creadas con IA.

Lo que se viene en el Punta Tech Meetup

En esta nueva edición, si bien la agenda se extendió durante toda la semana, el corazón del evento es el Main Event. La cita será el lunes 12 de enero, nuevamente en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, entre las 18 y las 24 horas, y se espera una convocatoria de más de 2.000 personas. En materia de contenidos, el Main Event tendrá pocos speakers, pero de alto impacto, priorizando la conversación y la reflexión por sobre la acumulación de charlas. La main speaker será Paula Bellizia, vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina, quien abordará el estado real de la inteligencia artificial, su madurez tecnológica y los desafíos que enfrentan las grandes organizaciones en un contexto de transformación acelerada.