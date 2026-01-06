De una reunión informal entre emprendedores a un evento que convoca a más de 2.000 personas: así será la 18º edición del Punta Tech Meetup

Reconocido por su carácter global y su foco en el networking de calidad, Punta Tech Meetup pasó de ser una reunión informal entre emprendedores a consolidarse como uno de los encuentros de networking más influyentes del ecosistema emprendedor de América Latina .

En este escenario, el encuentro comienza ahora la cuenta regresiva hacia una nueva edición, la número 18. Bajo el lema “Let’s Tech Together!”, la edición 2026 refuerza la idea de comunidad y encuentro como valores centrales del ecosistema emprendedor.

En esta nueva edición, si bien la agenda se extiende durante toda la semana, el corazón del evento es el Main Event. La cita será el lunes 12 de enero, nuevamente en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, entre las 18 y las 24 horas, y se espera una convocatoria de más de 2.000 personas . En materia de contenidos, el Main Event tendrá pocos speakers, pero de alto impacto, priorizando la conversación y la reflexión por sobre la acumulación de charlas . La main speaker será Paula Bellizia, vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina , quien abordará el estado real de la inteligencia artificial, su madurez tecnológica y los desafíos que enfrentan las grandes organizaciones en un contexto de transformación acelerada.

También será parte de la agenda Elliott Gotkine, periodista británico especializado en tecnología y negocios, ex corresponsal de BBC y Bloomberg , que abrirá con una intervención sobre periodismo, inteligencia artificial y confianza pública, para luego moderar una conversación con Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.

Además del Main Event, Punta Tech Meetup cuenta con una serie de side events oficiales que amplían el alcance del encuentro y permiten profundizar conversaciones específicas.

La semana oficial abrirá el sábado 10 de enero con New Tech Generation, una nueva propuesta pensada para dar la bienvenida a la generación emergente del ecosistema. Se realizará en el salón Península de The Grand Center, el edificio de eventos de The Grand Hotel. Inspirado en los coffee parties europeos, el evento convoca a emprendedores, profesionales de startups e inversores early-stage en torno a los 30 años, en un formato descontracturado que combina tragos, música y networking al atardecer. Cuenta con el apoyo de Universidad ORT Uruguay, Urucap, Cubo Itaú y se espera la participación de más de 300 personas.

Otro de los hitos será la cuarta edición de W Meetup, que se realizará en la mañana del domingo 11 en el parador del Grand Hotel en la Playa Brava. Con una perspectiva de género amplia e inclusiva, W Meetup convoca a mujeres y hombres del ecosistema tecnológico y emprendedor, promoviendo pensamiento crítico, diversidad e innovación. La speaker principal será Cecilia Rodríguez Suárez, analista cultural uruguaya radicada en España y directora de Proyectario, reconocida por su estilo agudo y accesible.

Además, en los últimos años, Punta Tech Meetup dio lugar a algo más amplio: la Punta Tech Week, una programación paralela que reúne charlas, experiencias y encuentros impulsados por sponsors, aliados y actores del ecosistema.

En esta edición, la semana contará con más de 40 side events, reflejo de la diversidad y vitalidad del ecosistema emprendedor regional. Entre los destacados se encuentra el Longevity Summit Uruguay 2026, que se realizará el viernes 9 de enero en Casa Manantial y reunirá a científicos, emprendedores, inversores y referentes del bienestar para debatir sobre longevidad, salud preventiva y tecnologías emergentes.

Ese mismo día tendrá lugar Grateful Vinyls & Drinks, un encuentro social organizado por la Fintech Grateful, también en Casa Manantial, que combina vinilos, food & drinks, cata de vinos y música en vivo en un ambiente distendido, pensado para conectar al atardecer.

La agenda incluye además Fast Connect: Startups & Corporates, presentado por Cubo Itaú, que conecta corporaciones y founders en torno a innovación aplicada a logística, pagos, operaciones e inteligencia artificial; el Nareia Warm-Up, centrado en outsourcing estratégico en fintech; las Uruguay Networking Sessions, organizadas por Cubo Itaú, Bord, Uruguay XXI, ANII y URUCAP; y el Sunset WTC Punta del Este – Free Zoe, un cierre informal al atardecer en el rooftop de la torre recientemente inaugurada.

La organización del evento está a cargo de Carolina Kind y Bruno Gadea, directores de la productora Lucero, junto a Pablo Brenner, director de PBK Advisors y Sergio Fogel, cofundador de dLocal.

“A lo largo de sus 18 ediciones, Punta Tech Meetup ha sido escenario de acuerdos, inversiones y alianzas estratégicas que nacieron de encuentros informales. Ese historial de negocios cerrados, sumado a la llegada de fondos internacionales destacados —como Riverwood Capital, Kaszek, Monashees, Alexia Ventures, Valor Capital Group, NXTP Ventures y Alaya Capital— es un atractivo para emprendedores de todo el mundo”, dijeron desde la organización.

Toda la agenda de Punta Tech Meetup 2026, incluidos los side events, podrá seguirse en puntameetup.com y redes del evento. Las entradas en tanto se pueden adquirir a través de Red Tickets.