Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, opinó en Startup Sounds sobre Uruguay: "Es un país que provee una estructura para los emprendedores"

Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup﻿ Sounds

Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y habló sobre el ecosistema emprendedor uruguayo. El encuentro de este jueves contó con la participación de Santiago Caniggia Bengolea, tech founder de UBS.

En cierto momento del conversatorio, el propio Caniggia le consultó a Martinelli por cuál era su visión de Uruguay en cuanto al mercado emprendedor.

"Me está encantando conocer más el ecosistema, lo veo interesante. Tenes diferentes sistemas en Montevideo y en Punta del Este, como diferentes oportunidades, las dos superinteresantes", comenzó Martinelli.

"Es un país que provee una estructura para los emprendedores, buen mercado test, y ahí viene algo y desde Alexia Ventures lo vemos cada vez más interesante, y es que como muchos de los uruguayos están viendo en Brasil su primer mercado, entonces un fondo como el nuestro, que tiene una profundidad muy grande en Brasil, puede aportar mucho valor", continuó.

En cuanto a esto, destacó el "talento técnico" existente en el país y aseguró que desde su compañía están interesados en "conocer cada vez más emprendedores" con los que trabajar. "Hay una super oportunidad para la nueva generación en Uruguay", aseguró. Repasá la entrevista completa a continuación: Embed - BIANCA MARTINELLI y SANTIAGO CANIGGIA BENGOLEA: Qué buscan los venture capital en startups de IA