Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ ENTREVISTA

Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, opinó en Startup Sounds sobre Uruguay: "Es un país que provee una estructura para los emprendedores"

El encuentro de este jueves contó con la participación de Santiago Caniggia Bengolea, tech founder de UBS

12 de febrero 2026 - 10:35hs
Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup﻿&nbsp;Sounds

Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup﻿ Sounds

Bianca Martinelli, General Partner de Alexia Ventures, conversó con El Observador en el ciclo de entrevistas Startup Sounds en colaboración con Draper House Americas y habló sobre el ecosistema emprendedor uruguayo. El encuentro de este jueves contó con la participación de Santiago Caniggia Bengolea, tech founder de UBS.

En cierto momento del conversatorio, el propio Caniggia le consultó a Martinelli por cuál era su visión de Uruguay en cuanto al mercado emprendedor.

"Me está encantando conocer más el ecosistema, lo veo interesante. Tenes diferentes sistemas en Montevideo y en Punta del Este, como diferentes oportunidades, las dos superinteresantes", comenzó Martinelli.

Más noticias
Karen Serfaty y Gianina Rossi fundadoras de Atlas. Fuente: Forbes Argentina
Startups

Dos argentinas concretan un exit y venden su startup a un unicornio de Estados Unidos

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis
ENTREVISTA

Andy Robert, co-founder y CEO de Slantis en Startup Sounds: "Somos muy pocas las mujeres que desarrollamos empresas a esta escala"

"Es un país que provee una estructura para los emprendedores, buen mercado test, y ahí viene algo y desde Alexia Ventures lo vemos cada vez más interesante, y es que como muchos de los uruguayos están viendo en Brasil su primer mercado, entonces un fondo como el nuestro, que tiene una profundidad muy grande en Brasil, puede aportar mucho valor", continuó.

En cuanto a esto, destacó el "talento técnico" existente en el país y aseguró que desde su compañía están interesados en "conocer cada vez más emprendedores" con los que trabajar.

"Hay una super oportunidad para la nueva generación en Uruguay", aseguró.

Repasá la entrevista completa a continuación:

Embed - BIANCA MARTINELLI y SANTIAGO CANIGGIA BENGOLEA: Qué buscan los venture capital en startups de IA

Temas:

Startup emprendedores

Seguí leyendo

Las más leídas

Desfile de Llamadas 2026
CARNAVAL

Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

Metsul advierte por río atmosférico que transporta aire con alto contenido de vapor: cómo puede afectar a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral
CONEXIÓN GANADERA

Justicia rechazó recurso de Daniela Cabral y ordenó la venta "inmediata" del apartamento donde la viuda de Basso cumple domiciliaria

José Bulmini Borges, el hombre encontrado fallecido en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos