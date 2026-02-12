Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Pooshlo

La startup uruguaya de marketing digital Pooshlo capta inversión por US$ 500.000

La firma había captado US$ 300.000 a fines de 2025 y ahora amplió la ronda a medio millón de dólares gracias a la incorporación de Draper House Angel Club.

12 de febrero 2026 - 5:00hs
Andres Israel, cofundador y CEO de Pooshlo

Andres Israel, cofundador y CEO de Pooshlo

Pooshlo es la startup que permite a los influencers monetizar sus interacciones en redes sociales y a las marcas contractar interacción de influencers en escala. La firma que ya había captado interés e inversión a fines de 2025 redobló la apuesta y ahora anuncia la ampliación de su ronda ángel con la incorporación de Draper House Angel Club, alcanzando US$500,000 en financiamiento.

La startup uruguaya, fundada por Andrés Israel, Belén Díaz, Javier González, Douglas Rodríguez y Santiago Burgues, nació con el objetivo de ofrecer a las marcas una nueva forma de escalar engagement auténtico, activando interacciones reales —como likes, comentarios y compartidos— a través de influencers verificados alineados con su audiencia.

Pooshlo propone una tercera vía de marketing digital: un modelo de influencer marketing enfocado en la activación de interacciones reales y medibles.

Más noticias
de la empresa al aula: tres estrategias para prevenir el agotamiento docente

De la empresa al aula: tres estrategias para prevenir el agotamiento docente

una de las principales aceleradoras foodtech proyecta invertir us$ 1 millon en uruguay
INVERSIÓN

Una de las principales aceleradoras foodtech proyecta invertir US$ 1 millón en Uruguay

La ronda inicial fue liderada por un grupo de inversores nacionales e internacionales que apostaron por la visión de convertir el engagement en una métrica comercialmente valiosa para marcas.

El capital obtenido en la ronda de inversión será destinado a escalar el producto, consolidar operaciones en mercados internacionales y acelerar la adopción de la plataforma por marcas y agencias.

En diálogo con Café y Negocios, Andrés Israel, CEO de Pooshlo, aseveró: "El alcance de Pooshlo es global desde el primer día. La influencia trasciende fronteras, una creadora en Miami puede ser contratada para impulsar una campaña en Argentina o viceversa. Esta capacidad de conexión internacional es clave para marcas que buscan impacto real y segmentado, sin límites geográficos".

Israel explicó que Pooshlo apunta a marcas que busquen activar engagement real en momentos claves y constuir comunidades activas. "Marcas que requieren volumen, velocidad y control sobre la ejecución. Equipos de marketing que ya trabajan con pauta o influencers, pero que están cansados de procesos manuales, poca trazabilidad y resultados difíciles de medir".

Embed

Este nuevo hito se da a un mes del lanzamiento oficial, marcando un punto de inflexión que consolida su modelo de negocio, acelera su desarrollo tecnológico y refuerza su propuesta de valor para marcas e influencers.

En entrevista con Startup Sounds de El Observador, el CEO explicó el impacto de la startup en la estrategia de marketing de las marcas con las que trabaja. "Las marcas pueden contratar interacciones de los influencers en escala. Por ejemplo, una marca puede seleccionar 50 influencers para que comenten una sola publicación, en vez de que un influencer haga un contenido", explicó.

Eso permite que el algoritmo piense que la publicación es mucho más relevante y logra que la marca tenga más validación. “Las marcas valoran mucho cuando los influencers comentan sus publicaciones. Es pautar en algo que todavía no se estaba pautando, que son las interacciones de los influencers y no solamente el contenido", aseguró.

Apalancarse en Silicon Valley

En julio de 2025, Pooshlo ganó el Demo Day del Draper Founders Program en Uruguay, lo que le permitió acceder al Draper Hero’s Program, el programa intensivo de ocho semanas que se desarrolla en Silicon Valley en abril de este año y reúne a algunas de las startups más destacadas del mundo.

“Trabajar con Andy en nuestro Draper Founders Program fue un lujo. Su visión para Pooshlo y su energía emprendedora contagiaron a todo el grupo de optimismo”, señaló a propósito Ignacio Campo, Director de Draper House Americas.

Por su parte, Nacho Marchionna, Director de Draper House Americas destacó “la pasión por hacer, y por empezar desde el principio” del CEO -cofounder de Gurucargo y emprendedor Endeavor- que decidió,desde el programa de Draper House, volver a empezar de cero.

Temas:

Pooshlo marketing digital

Seguí leyendo

Las más leídas

Desfile de Llamadas 2026
CARNAVAL

Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

Metsul advierte por río atmosférico que transporta aire con alto contenido de vapor: cómo puede afectar a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral
CONEXIÓN GANADERA

Justicia rechazó recurso de Daniela Cabral y ordenó la venta "inmediata" del apartamento donde la viuda de Basso cumple domiciliaria

José Bulmini Borges, el hombre encontrado fallecido en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos