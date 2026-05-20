Ruperto Long presentó en Washington y Nueva York su novela inspirada en Charlotte de Grünberg, sobreviviente del Holocausto

La novela La niña que miraba los trenes partir , del Ing. Ruperto Long, fue presentada en su versión en inglés, The girl who watched the trains depart, en tres actividades realizadas en Estados Unidos : B’nai B’rith International, en Washington D. C.; el Consulado General de Uruguay en Nueva York; y The New School for Social Research, también en Nueva York.

Los encuentros contaron con la participación del autor y del rector de la Universidad ORT Uruguay, Dr. Jorge Grünberg . En la presentación realizada el 10 de abril en Washington D. C. también participaron el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos , y el CEO de B’nai B’rith International, Daniel Mariaschin .

La obra, ahora traducida al inglés, retrata cuatro historias . Una de ellas está basada en la vida de Charlotte de Grünberg, directora general de la Universidad ORT Uruguay entre 1977 y 2024, quien huyó del nazismo junto a su familia cuando era una niña belga de ocho años.

En Nueva York, la novela se presentó el 16 de abril en el Consulado de Uruguay, con la participación de la cónsul general uruguaya, Beatriz Núñez Rivas. Al día siguiente, la actividad se realizó en The New School for Social Research, donde también integró el panel el historiador y docente Federico Finchelstein, PhD.

Durante su intervención, Finchelstein destacó el valor de la historia de Charlotte como testimonio de resiliencia y aprendizaje. Según sostuvo, la educación sobre el Holocausto debe ser continua y no detenerse.

Mariaschin subrayó la relevancia del libro como testimonio en un tiempo en el que cada vez quedan menos sobrevivientes del Holocausto. También destacó que, luego de la guerra, Charlotte “rehizo su vida, fue una figura de importancia en la sociedad uruguaya y en la Universidad ORT Uruguay”.

Por su parte, el embajador Castillos señaló la importancia de publicar la novela en inglés y presentarla en Estados Unidos en el contexto actual. “Esta es una novela, pero basada en hechos históricos reales en el medio de la pesadilla del Holocausto, lo que nos enseña que el amor y la libertad prevalecerán”, afirmó.

Long recordó que la idea del libro surgió a partir de una conversación con Charlotte de Grünberg sobre dónde había pasado la guerra. Luego de un proceso de entrevistas desarrollado durante dos años, el autor reconstruyó una historia atravesada por la memoria, el sufrimiento de la guerra y la confianza en el porvenir.

El Dr. Jorge Grünberg, rector de ORT e hijo de Charlotte, recordó que su madre estaba “muy orgullosa de ser uruguaya, ya que era uruguaya por elección”. También compartió uno de los aprendizajes que ella transmitió a partir de su experiencia durante el Holocausto (Shoá): “Recordar es importante, pero también hay que aprender”.