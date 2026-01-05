San Roque activa su verano en uno de los puntos más transitados de Punta del Este

La cadena de farmacias y perfumerías San Roque dio inicio a su temporada de verano en Punta del Este con una acción especial realizada el pasado domingo 4 de enero en su local ubicado en la intersección de Los Meros y calle 20, sobre la avenida Gorlero, uno de los puntos de mayor circulación y visibilidad durante la temporada estival.

La activación se desarrolló en pleno corazón de la ciudad y despertó el interés espontáneo de residentes y turistas que transitaban por la avenida , quienes se acercaron para vivir una experiencia de marca cercana, distendida y alineada con el espíritu del verano esteño.

La iniciativa permitió reforzar el vínculo con los clientes de San Roque que, año a año, acompañan y esperan este tipo de propuestas en un punto clave como Punta del Este.

La propuesta incluyó distintas activaciones pensadas para enriquecer la experiencia del público , con intervenciones sensoriales, instancias de asesoramiento personalizado a cargo de profesionales, entrega de muestras y propuestas participativas que invitaban a la interacción, como estaciones de styling y dinámicas lúdicas con premios.

“Punta del Este es un punto estratégico para San Roque y para el retail en general. Estas instancias nos permiten estar más cerca de nuestros clientes, comprender mejor sus hábitos y seguir desarrollando una propuesta sólida, consistente y enfocada en la experiencia”, señaló Pablo Malnati, gerente general de San Roque.

En ese marco, Malnati también se refirió al cierre de un 2025 marcado por un crecimiento sostenido en ventas, impulsado por acciones comerciales de alto impacto, el fortalecimiento continuo de la marca y el trabajo constante de sus equipos. Durante el período, la compañía registró avances significativos en diversos frentes, entre ellos el crecimiento de la base de clientes de su programa de fidelidad, el desarrollo sostenido de los canales digitales —web, aplicaciones de envíos a domicilio y canales telefónicos— y la consolidación de un año excepcional, resultado del compromiso y profesionalismo de todos los colaboradores de San Roque.

Estos resultados sentaron las bases para los desafíos de 2026, con un objetivo claro: continuar elevando la experiencia en los puntos de venta a partir de una mirada integral del negocio, que contemple una propuesta comercial acorde y un nivel de atención diferencial, con el cliente en el centro de la estrategia.

En línea con ello, la compañía proyectó avanzar en procesos de digitalización, capacitación y eficiencia operativa, junto con su plan de renovación y expansión de sucursales, manteniéndose abierta a la incorporación de nuevas propuestas que acompañen el crecimiento del negocio.