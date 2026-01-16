Se mudó a Argentina a los 18 años, construyó un negocio con cientos de puntos de venta en el país vecino y ahora desembarca en Uruguay con una inversión millonaria

Motomall, una multimarca especializada en el mundo motorsport, desembarcó en Uruguay en las últimas semanas con una tienda online, la apertura de un local y una propuesta que combina distribución y comercialización al público de marcas internacionales de indumentaria y accesorios electrónicos para motociclistas.

La llegada de la compañía se da en un contexto de crecimiento sostenido del mercado local de motos. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, durante 2025 se importaron 107.630 de estos birodados, casi 30.000 más que en el 2024 , por un valor total de US$ 58.571.521. En tanto, cifras de la Dirección General Impositiva (DGI) indican que entre enero y octubre del mismo año se comercializaron 57.398 unidades en el país, 9% más que en el mismo período del año pasado.

En este contexto, el empresario uruguayo Carlo Evi, fundador de la compañía -que distribuye en 400 puntos de venta las marcas que representa en Argentina-, identifica una oportunidad de negocio en un segmento que considera aún poco atendido en el mercado local.

“Es una gama tan intensa de producto que podemos cubrir desde el segmento medio bajo hasta el segmento alto.Uruguay es un mercado que está ávido y en pleno crecimiento, creemos que hasta ahora no estaba la mercadería dónde tenía que estar, en el momento que tenía que estar ”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios.

A través de este desembarco, la empresa busca posicionarse como referente en venta directa y distribución de marcas como Alpinestars, marca líder a nivel mundial en indumentaria técnica de moto, Cardo, que comercializa intercomunicadores para comunicación en ruta y Chigee, que vende pantallas de conducción inteligente, entre otras.

La propuesta apunta a usuarios de motos de distintas cilindradas, desde modelos de uso cotidiano hasta motos de alta gama.

La inversión y las nuevas aperturas que proyecta la compañía

La inversión inicial para el desembarco en un local de Luis Alberto de Herrera ronda el millón de dólares. Sin embargo, el empresario adelantó que ese monto será ampliamente superado durante el transcurso de este año. A esa cifra se suma un nuevo proyecto previsto para Maldonado para 2027, que según señaló Evi implicará una inversión aún mayor.

La idea, adelantó, es desarrollar una especie de “shopping” deportivo, con fuerte foco en productos para deportes náuticos, atendiendo el crecimiento de la zona y la oportunidad de mercado que representa.

“Lo que queremos es abrir lo más rápido posible puntos de venta en diferentes departamentos. En algunos estaremos nosotros directamente y en otros a través de la distribución”, sostuvo.

La marca opera un ecommerce en Argentina y proyecta desembarcar en nuevos países de la región en los próximos meses. Además, el fundador adelantó que la compañía proyecta incorporar nuevas marcas al mercado uruguayo como parte de su plan de expansión.

De mudarse a Argentina a los 18 a crear un negocio enfocado en el nicho de motociclistas

Evi es uruguayo y vivió en el país hasta los 18 años. Ya en Argentina, tuvo un taller en la industria automotriz, donde tuvo su primer contacto con el mundo de los vehículos.

A lo largo de los años, se consolidó también como un referente en el sector del Gas Natural Comprimido (GNC), donde llegó a presidir la Cámara Argentina de Gas y la Cámara Latinoamericana de GNC

En 2010, se convirtió en socio en Race In SRL, firma representante de marcas globales como Alpinestars en Argentina y Uruguay. A partir de esa experiencia, en 2024 fundó Motomall, concebida como una marca madre destinada a agrupar y potenciar las distintas marcas que representa y disribuye de forma directa.