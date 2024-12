Sergio Fogel reveló en un podcast las claves del éxito de dLocal y repasó las enseñanzas que aprendió en el camino

“Una de las lecciones que aprendí es tratar de no financiar una empresa con tu propio dinero, incluso si crees que tienes suficiente para hacerlo”, indicó sobre esta primera experiencia. A esto agregó que si bien las cosas “parecen fáciles dentro de una corporación, no lo son tanto cuando estás afuera”. “Cuando trabajas en una empresa grande y llevas una tarjeta de presentación que dice ejecutivo de ventas o director, la gente responde tus llamadas, pero cuando eres un fundador, no es tan fácil”, detalló en DealMakers.